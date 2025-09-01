Trojici sudaca, Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selancu, istječe mandat, a Šeparoviću istječe i mandat predsjednika Ustavnog suda. Zamjene moraju biti izabrane do 12. listopada
TKO ĆE U USTAVNI SUD PLUS+
Sucima curi mandat, optimist Malenica tvrdi: 'Nove možemo izabrati do 12. listopada'
Natječaj za izbor troje novih sudaca Ustavnog suda trebali bi raspisati u srijedu, 3. rujna. Riječ je o zamjenama za Miroslava Šeparovića, Matu Arlovića i Gorana Selanca, kojima 12. listopada završava osmogodišnji mandat. Međutim, teško je očekivati da će do tog datuma Sabor uspjeti provesti cjelokupni postupak, od prijava, preko ispitivanja kandidata, do glasanja. Zakon zato predviđa rezervni mehanizam, da se sadašnjim sucima mandat automatski produljuje na dodatnih šest mjeseci, do 12. travnja 2026.
