Obavijesti

News

Komentari 0
TKO ĆE U USTAVNI SUD PLUS+

Sucima curi mandat, optimist Malenica tvrdi: 'Nove možemo izabrati do 12. listopada'

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 1 min
Sucima curi mandat, optimist Malenica tvrdi: 'Nove možemo izabrati do 12. listopada'
storyeditor/2025-09-01/PXL_070220_27868548.jpg | Foto: Patrik Macek/Pixsell

Trojici sudaca, Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selancu, istječe mandat, a Šeparoviću istječe i mandat predsjednika Ustavnog suda. Zamjene moraju biti izabrane do 12. listopada

Natječaj za izbor troje novih sudaca Ustavnog suda trebali bi raspisati u srijedu, 3. rujna. Riječ je o zamjenama za Miroslava Šeparovića, Matu Arlovića i Gorana Selanca, kojima 12. listopada završava osmogodišnji mandat. Međutim, teško je očekivati da će do tog datuma Sabor uspjeti provesti cjelokupni postupak, od prijava, preko ispitivanja kandidata, do glasanja. Zakon zato predviđa rezervni mehanizam, da se sadašnjim sucima mandat automatski produljuje na dodatnih šest mjeseci, do 12. travnja 2026.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šokantan cjenik svadbi: 'Nude standardni meni u Zagrebu za 139 €, nema gulaša nego burek'
BIZNIS VJENČANJA LUDUJE

Šokantan cjenik svadbi: 'Nude standardni meni u Zagrebu za 139 €, nema gulaša nego burek'

Cijene luduju, na dvorane se čeka i po dvije godine • U meniju od 130 eura nude burek i jogurt iza ponoći umjesto gulaša • Na vječanju u Zagrebu u kuvertu mladencima treba staviti barem 150 eura po gostu
DRAMA KOD DUGOG SELA Mislili da im provaljuje u kuću pa se popeo na krov! Evo snimke
VIDEO

DRAMA KOD DUGOG SELA Mislili da im provaljuje u kuću pa se popeo na krov! Evo snimke

Nakon duga tri sata sjedenja na krovu, stigla je specijalna policija. Uspjeli su ga nagovoriti da se sam spusti, a potom su ga priveli u postaju na ispitivanje
Pucali na školskom igralištu na zagrebačkim Ravnicama? 'Djeca su trčala, bila su preplašena!'
UŽAS U ZAGREBU

Pucali na školskom igralištu na zagrebačkim Ravnicama? 'Djeca su trčala, bila su preplašena!'

Iz zagrebačke policije potvrdili su za 24sata da su u 20.36 sati dobili dojavu o pucnjavi. Kako navode, utvrđuju sve okolnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025