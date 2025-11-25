Sud EU-a odlučio: Istospolni brak sklopljen u jednoj članici mora biti priznat u cijeloj Uniji

Države članice obvezne su priznati istospolni brak koji je zakonito sklopljen u drugoj državi članici u kojoj su ostvarivali slobodu kretanja i boravka, presudio je u utorak Sud EU-a. Dvojica poljskih državljana koji borave u Njemačkoj, od kojih je jedan njemački državljanin, vjenčali su se 2018. u Berlinu.

Želeći otići u Poljsku i ondje boraviti kao bračni par, zatražili su da se u poljsku državnu maticu izvrši prijepis vjenčanog lista izdanog u Njemačkoj, kako bi im se u Poljskoj priznao njihov brak.

Taj je zahtjev odbijen uz obrazloženje da se poljskim pravom ne dopušta brak između osoba istog spola.

Prijepisom predmetnog vjenčanog lista bila bi povrijeđena temeljna načela utvrđena u poljskom pravnom poretku, zaključio poljski sud.

Nakon žalbi, predmet je dospio pred poljski vrhovni sud koji se obratio Sudu EU-a s pitanjem je li u skladu s pravom Unije nacionalni propis kojim se ne dopušta priznavanje braka između osoba istog spola koji je sklopljen u drugoj državi članici ni prijepis vjenčanog lista za taj brak u državnu maticu u tu svrhu.

“Odbijanje priznavanja braka dvojice građana Unije istog spola koji je zakonito sklopljen u drugoj državi članici u kojoj su ostvarivali svoju slobodu kretanja i boravka može dovesti do ozbiljnih administrativnih, profesionalnih i privatnih nepogodnosti, prisiljavajući bračne drugove da žive kao nevjenčane osobe u državi članici svojeg podrijetla. Stoga Sud presuđuje da je takvo odbijanje protivno pravu Unije. Takvim se odbijanjem ne povređuje samo sloboda kretanja i boravka nego i temeljno pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života”, kaže se u priopćenju Suda EU-a.

Sud EU-a pritom podsjeća da obveza priznavanja istospolnog braka sklopljenog u drugoj državi članici ne podrazumijeva uvođenje braka između osoba istog spola u nacionalno pravo.

Sud EU-a ne rješava spor pred nacionalnim sudom.

Na nacionalnom je sudu da sada riješi predmet u skladu s odlukom Suda EU-a.

Ta odluka jednako obvezuje i druge nacionalne sudove pred kojima bi se moglo postaviti slično pitanje.

'Dugine obitelji' pozdravile presudu Suda EU o istospolnim parovima'

Udruga Dugine obitelji pozdravila je u utorak presudu Suda Europske unije kojom je. kažu, potvrđeno da sve države članice 'moraju priznati brak istospolnih parova sklopljen u drugoj članici EU', zaključivši kako je ta presuda "jasna uputa i hrvatskim sudovima”. Odluka je donesena, kako navode iz udruge, u slučaju poljskog para vjenčanog u Njemačkoj kojem su poljske vlasti odbile transkripciju vjenčanog lista. Dodaju da je 'Sud zaključio kako odbijanje priznavanja zakonito sklopljenog istospolnog braka krši pravo na slobodu kretanja te pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života'.

Udruga Dugine obitelji okuplja LGBTIQ parove i pojedince koji se zalažu za zaštitu i unapređenje prava 'duginih obitelji'.

U presudi Suda EU, dodaje se u priopćenju Duginih boja, stoji da države članice nisu obvezne uvesti bračnu jednakost u svojim nacionalnim zakonima, ali moraju poštivati status koji su građani EU stekli u drugoj državi.

„Ako država koristi jedan postupak za priznavanje stranih brakova, taj se postupak mora primjenjivati jednako i na istospolne parove, bez diskriminacije”, naglašavaju.

Presuda pokazuje, kažu iz Udruge, da "obitelji ne smiju izgubiti pravnu zaštitu samo zato što prelaze granice unutar EU", te da „EU sustavno štiti ljudska prava LGBTIQ osoba i njihovo pravo na obiteljski život”.

Dugine boje u priopćenju se referiraju i na Hrvatsku, tvrdeći da se kod nas, unatoč praksi europskih sudova, istospolne obitelji "i dalje suočavaju s preprekama pri priznavanju stranih rodnih listova, posvojenja djeteta u drugim članicama unije ili bračnog statusa, koje vode često prema dugotrajnim sudskim postupcima”.

Zaključuju da je to suprotno obvezama Hrvatske kao države članice EU.

Martinović: Presuda Suda EU je jasna uputa i hrvatskim sudovima

Predsjednik Udruge Daniel Martinović u povodu presude naglašava kako ona potvrđuje ono što godinama ponavljaju - „istospolne obitelji su obitelji, i njihova prava ne smiju nestati prelaskom granice”.

„Odluka Suda EU jasna je uputa i hrvatskim sudovima, na kojima i dalje vodimo postupke zbog posvojenja, priznavanja stranih rodnih listova i drugih slučajeva. Ona je i jasna poruka državi da mora osigurati jednaka prava za sve svoje građane, bez iznimke“, ustvrdio je.