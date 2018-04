Sud mu otpisao 60.000 kuna duga, a komunalno ne želi...

Prošla je, evo, godina dana otkako je presuda u moju korist pravomoćna, a Obala i lučice ne brišu me iz evidencije dužnika. Bio sam nedavno njih kako bi kupio godišnju parkirnu kartu, ali mi je ne daju jer kažu da imam dug prema njima, iako je sud presudio da nemam. Krše mi građanska prava koja mi pripadaju po Ustavu, kao da se uopće ne moraju držati zakona, kao da za njih sudske presude ne vrijede - kazao nam je to Zadranin Ante Božić (80) te dodao da tu nesretnu parkirnu kartu pokušava kupiti već četiri godine i da je vjerovao da će uspjeti nakon što je općinski sud u Zadru presudio, a županijski sud potvrdio da Božićev dug prema komunalnom poduzeću za naplatu parkinga nije zakonit.

Sve je počelo prije pet godina kad je Božić parkirao kamionet na Poluotoku i nije platio parkirnu kartu. Dobio je kaznu ispod brisača, no ni nju nije platio. To se zaredalo pa je uskoro Božićev kamiončić osvanuo zatrpan kaznama za parkiranje. Dogurao je do 698 neplaćenih kazni, za što je trebao platiti više od 60 tisuća kuna. Ante Božić smatrao je da je dug nepravedan i nezakonit jer ga zbog gradskih gužvi gotovo nikad nije čekalo slobodno parkirno mjesto nego je morao kružiti uokolo i tražiti gdje da se parkira. Sud to nije prihvatio pa je prvu presudu izgubio. Nije se htio nagoditi nego je promijenio odvjetnika i dobio spor. Naime, njegov odvjetnik Marin Birkić ranije je, u drugom slučaju, na sudu "srušio" odluku Grada Zadra koja se odnosi na razdoblje od 2009. do 2014.Visoki upravni sud tu je gradsku odluku o organizaciji naplaćivanja stavio izvan zakona jer za njezino donošenje nikad nisu zatražili suglasnost MUP-a.- Pravda je spora, ali dostižna - rekao nam je tada te je zahtijevao da mu se direktor komunalnog poduzeća Obala i lučice javno ispriča zbog mobbinga, jer je umirovljenik zbog pravne bitke koju je proživio, obolio i posjećivao i psihijatra te da mu napokon dopusti kupiti godišnju parkirnu kartu kako bi postao zakoniti platiša parkirnog mjesta, ali mu to ni dan danas ne dopuštaju. Ni nama nisu odgovorili na novinarski upit o slučaju poslan prije mjesec dana.- Oni su dužni postupiti po pravomoćnoj sudskoj odluci i ne smiju mu naplatiti taj dug. Ukoliko se odgovorne osobe o to ogluše, moguće ih je tužiti privatnom parničnom tužbom - kazao nam je Denis Klarendić, glasnogovornik Općinskog suda.