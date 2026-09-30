Štrajkovi su nezakoniti! Ali to ne znači da tramvaji idu odmah na ulice i da svi počinju raditi

Županijski sud u Zagrebu proglasio je štrajk radnika Holdinga i ZET-a nezakonitim!

No to ne znači da će se radnici odmah vratiti na posao, niti da će se odvoz otpada odmah normalizirati te da će odmah svi početi voziti. Sindikati se mogu žaliti za što imaju 15 dana, a Vrhovni sud ima pet dana da odluči o njihovoj žalbi, od trenutka kad sa Županijskog suda dobiju spis.

Ako odluka da je štrajk nezakonit postane pravomoćna, sindikati više nemaju zakonsku osnovu nastaviti štrajkati. ZET i Holding tad imaju pravo zahtijevati povratak zaposlenika na posao, odnosno normalizaciju tramvajskog i autobusnog prometa te odvoza otpada, otvaranje reciklažnih centara i ostalih usluga koje građani sad nemaju.

Tu je i dodatak: obje tvrtke mogu tražiti odštetu. Zakon o radu izričito propisuje da poslodavac može zahtijevati naknadu štete koju je pretrpio zbog štrajka koji nije organiziran i poduzet u skladu sa zakonom. Dakle, ZET i Holding bi mogli pokrenuti zahtjev za naknadu štete nastale nezakonitim štrajkom, a tu štetu nadoknađuju od Sindikata.

Što se tiče radnika, sudjelovanje u zakonitom štrajku nije povreda radne obveze i radnik zbog toga ne smije pretrpjeti nikakve posljedice. No kod nezakonitog štrajka, Zakon o radu dozvoljava poslodavcu da da otkaz radniku koji je organizirao ili sudjelovao u nezakonitom štrajku koji nije u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilima sindikata. No to ne znači da u ovoj situaciji svi radnici dobivaju automatski otkaz. Svaki otkaz i njegova opravdanost mogu se testirati na sudu u radno pravnom sporu.

Gotovo je nemoguće da se ZET i Holding odluče za takve poteze, jer bi samim time gradska vlast pokazala socijalnu neosjetljivost i udaljenost od radnika, bili oni zaposlenici Grada, gradske tvrtke ili samo dio biračkog tijela. No već su viđeni scenariji u nekim drugim situacijama gdje vođe prosvjeda dobiju otkaze i završe u radno pravnim sporovima pokušavajući dokazati da je otkaz nezakonit jer je štrajk pravo svakog radnika.