PUMPAJ PEDALE Zagrepčani u 2 dana štrajka na Bajsovima napravili tri kruga oko Zemlje!

Jedan krug oko Zemlje iznosi oko 40.075 kilometara. A stanovnici Zagreba i njihovi gosti su u samo dva dana, koristeći Bajsove, napravili dovoljno kilometara za tri kruga oko Zemlje, pokazuju to podaci sa stranice Bajs.informacija.hr

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Javnog prijevoza u Zagrebu zbog štrajka gotovo pa i nema, a na posao ili u školu se mora, pa su se mnogi odlučili koristiti Bajs.

Čija je popularnost 'eksplodirala' otkad je krenuo štrajk.

U nedjelju, 27. rujna, prijeđeno je nešto manje od 20.000 km u oko 11.000 vožnji. Slične su brojke i za subotu, dok su prošli petak, kako je radni dan, brojke bile nešto više. Tad su Bajsom ljudi prešli oko 25.000 km u gotovo 13.000 vožnji.

A onda je stigao prvi dan štrajka. Ostvareno je tad 22.186 vožnji i prijeđeno je 56.972 km. Drugog dana štrajka brojke su bile još više - 64.054 km i 24.361 vožnja. Kako je krenulo danas, opet bi mogao pasti novi rekord...

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