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ČEKA SE PRESUDA

USKORO UŽIVO Sud odlučuje o štrajku u Zagrebačkom holdingu

Piše Luka Safundžić, Ivan Štengl,
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USKORO UŽIVO Sud odlučuje o štrajku u Zagrebačkom holdingu
Foto: 24sata
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Štrajk u Zagrebu ušao je danas u treći dan, a Županijski sud odlučuje o tome hoće li ga zabraniti ili ne

Županijski sud u Zagrebu u utorak je odbio prijedlog Zagrebačkog holdinga za određivanje privremene mjere obustave štrajka, a konačnu presudu u sporu protiv tri sindikata objavit će danas u 10.30 sati.

Obrazlažući svoju odluku u utorak, sutkinja Ksenija Jakovčević istaknula je da Holding nije pravno utemeljio svoj zahtjev, odnosno da nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali donošenje privremene mjere, odnosno zabrane štrajka.

Sutkinja je time prihvatila ključni argument obrane sindikata da opće i paušalne tvrdnje poslodavca o potencijalnim opasnostima po zdravlje i promet nisu dovoljan razlog za ukidanje prava na štrajk, osobito kada poslodavac nije precizirao zašto se te opasnosti nisu mogle izbjeći utvrđivanjem nužnih poslova.

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Komentari 24
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