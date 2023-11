Sud u Bihaću nije zatražio od Hrvatske da joj izruči pedofila

Priča o Senadu Mustedanagiću, višestruko osuđivanom pedofilu koji unatoč presudi slobodno šeće Cazinom, zgrozila je domaću i bosanskohercegovačku javnost. Senad je opet iza rešetaka zbog sumnje da je seksualno napastovao 19-godišnjeg mladića, javlja “Provjereno”.

Mustedanagić je 2008. u Cazinu silovao 14-godišnjeg dječaka, sina svojih prijatelja. Završio je u pritvoru, no prije podizanja optužnice puštaju ga na slobodu. Bježi u Zagreb, u kojemu čini ista djela nad dvojicom dječaka tad u dobi od 12 i 15 godina. U Hrvatskoj je 2010. osuđen na 16 godina zatvora, a dok je izdržavao tu kaznu, osuđen je i u BiH na 12 godina. Kasnije je to smanjeno na osam, no tu kaznu, kako navodi “Provjereno”, nikad nije odradio.

Ove godine, nakon što je u ožujku izdržao kaznu u Hrvatskoj, protjeran je u BiH. I umjesto da završi iza rešetaka, mjesecima je živio posve normalno. Izvadio je dokumente i zaposlio se. Sve dok prije nekoliko dana nije uhićen zbog sumnje da je ponovio isto kazneno djelo.

Je li BiH od Hrvatske tražila njegovo izručenje nakon što izdrži zatvorsku kaznu i jesu li ih trebali obavijestiti da je završio s izdržavanjem kazne, pitali smo Ministarstvo pravosuđa i uprave.

- U predmetu koji navodite Ministarstvo pravosuđa i uprave postupilo je prema svim zaprimljenim zahtjevima za međunarodnu pravnu pomoć. Ministarstvo pravosuđa odobrilo je zahtjev te privremeno izručilo imenovanog Bosni i Hercegovini radi provedbe kaznenog postupka koji se vodio pred nadležnim sudom. S obzirom na to da je riječ o osobi koja je pravomoćno osuđena i koja je već izdržavala kaznu zatvora u Hrvatskoj, nadležne službe BiH po okončanju postupka pred nadležnim sudom bile su dužne provesti postupak predaje, odnosno povratka zatvorenika na izvršavanje kazne zatvora u Hrvatsku - odgovorili su na naš upit iz ministarstva.

Dodaju da su zatvorenika, po izvršenju kazne zatvora u Hrvatskoj, s obzirom na izrečenu sigurnosnu mjeru protjerivanja stranaca iz države u trajanju od deset godina, preuzeli službenici MUP-a radi provedbe te mjere, koja je i izvršena.

Kako neslužbeno doznajemo, Hrvatska je 2017. Senada izručila BiH kako bi se tamo vodio postupak protiv njega. Budući da je u Hrvatskoj bio pravomoćno osuđen i izdržavao kaznu, zatražili su da ga se vrati čim postupak bude završen i on je vraćen u zatvor u Hrvatsku 2019. Nakon povratka nadležni sud u BiH ni u jednom trenutku nije tražio da ga se transferira iz našeg zatvora u njihov nakon izdržavanja kazne. Također, nisu tražili ni da ih se putem međunarodne pomoći izvijesti kad će biti pušten s izdržavanja kazne u Hrvatskoj niti su za njim raspisali tjeralicu. Da su to tražili, naš MUP bi s bosanskohercegovačkim organizirao primopredaju te bi ga odmah prebacili u zatvor. Odgovor smo tražili i od Kantonalnog suda u Bihaću te ćemo ga objaviti čim ga dobijemo.

O opasnom predatoru pisali smo 2010., kad se doznalo da se pod lažnim imenom zaposlio kao trener u jednom sportskom kubu u Zagrebu. Mjesecima se trudio izgraditi odnos povjerenja između djece i njihovih roditelja, kojima se predstavljao kao Senad Horvat. Dvojicu dječaka tad u dobi od 12 i 15 godina silovao je u listopadu i prosincu 2009. Jednoga je pri tome i snimao. Zastrašivao ih je prijetnjama da će završiti u domu, a njihovi roditelji u zatvoru. Osudili su ga na 16 godina zatvora.