Obavijesti

News

Komentari 0
BIJELA KUĆA NEZADOVOLJNA

Sud u SAD-u: Slanje Nacionalne garde u Portland nezakonito

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Sud u SAD-u: Slanje Nacionalne garde u Portland nezakonito
Foto: KAREN PULFER FOCHT/REUTERS

Presudom se zamjenjuje privremena naredba sutkinje Immergut koja je spriječila raspoređivanje trupa Nacionalne garde u Portlandu

Američka savezna sutkinja u petak je presudila da je predsjednik Donald Trump nezakonito naredio slanje trupa Nacionalne garde u Portland u Oregonu kako bi ugušio navodnu pobunu, javlja Reuters, dodajući da presuda predstavlja pravni udarac administraciji koja koristi vojsku u američkim gradovima. Presuda američke sutkinje Karin Immergut prva je koja trajno blokira Trumpovu upotrebu vojne sile za gušenje prosvjeda protiv imigracijskih vlasti.

Trump to pokušava učiniti i u Los Angelesu, Chicagu i Washingtonu D.C. u kojima su na vlasti također demokrati.

Presudom se zamjenjuje privremena naredba sutkinje Immergut koja je spriječila raspoređivanje trupa Nacionalne garde u Portlandu.

Glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson je u petak priopćila da je Trump iskoristio svoje zakonske ovlasti kako bi se zaštitili savezni službenici.

"Predsjednik Trump neće zatvarati oči pred bezakonjem koje muči američke gradove i očekujemo da će nas viši sud obraniti" rekla je Jackson. Ured državnog odvjetnika Oregona nije zasad odgovorio na e-poruku u kojoj se tražio komentar.

USPRKOS PROTIVLJENJU Trump šalje Nacionalnu gardu i u Oregon: 'To je zapanjujuće'
Trump šalje Nacionalnu gardu i u Oregon: 'To je zapanjujuće'

Immergut, koju je Trump imenovao, rekla je da administracija nema zakonsku osnovu tvrditi da je u Portlandu došlo do pobune ili da vlada nije mogla provoditi savezni zakon zbog prosvjeda.

"Povremeno ometanje saveznih službenika bilo je minimalno i nema dokaza da su ovi prosvjedi malog opsega značajno ometali provedbu bilo kakvih imigracijskih zakona", rekla je u svom mišljenju i nalogu od 106 stranica.

Ured glavnog državnog odvjetnika grada Portlanda i Oregona podigao je tužbu u rujnu, tvrdeći da Trumpova administracija pretjeruje s povremenim nasiljem prosvjednika kako bi opravdala slanje trupa prema zakonu koji predsjednicima dopušta da to čine u slučajevima pobune.

Immergut je u svojoj presudi zaključila da je nasilje bilo malog opsega, izolirano, neorganizirano te da se uglavnom smirilo do trenutka kada je Trump krajem rujna naredio raspoređivanje Nacionalne garde.

Trumpova administracija vjerojatno će se žaliti na tu presudu, a slučaj bi na kraju mogao doći do Vrhovnog suda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'
SRAMOTA U ZAGREBU

VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'

Policija će temeljem dostupnih snimki analizirati postoje li protupravna ponašanja pojedinaca te sukladno utvrđenom poduzeti daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti, poručuju iz policije...
Maskirani tipovi ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu! U subotu u Splitu protest Torcide
NAKON IZGREDA

Maskirani tipovi ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu! U subotu u Splitu protest Torcide

Devetero muškaraca koje je splitska policija privela i kazneno prijavila zbog incidenta kada su u ponedjeljak prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine, dobili su jednomjesečni istražni zatvor.
Simptoma za rak prostate nema: 'Vadite PSA, ali prije ne smijete raditi jednu stvar...'
RANA DIJAGNOZA JE KLJUČ

Simptoma za rak prostate nema: 'Vadite PSA, ali prije ne smijete raditi jednu stvar...'

Pregledi na vrijeme spašavaju živote, u Hrvatskoj je sve više izliječenih muškaraca, kaže dr. sc. Luka Penezić, urolog iz KBC-a Zagreb

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025