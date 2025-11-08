Sud u SAD-u: Slanje Nacionalne garde u Portland nezakonito

Američka savezna sutkinja u petak je presudila da je predsjednik Donald Trump nezakonito naredio slanje trupa Nacionalne garde u Portland u Oregonu kako bi ugušio navodnu pobunu, javlja Reuters, dodajući da presuda predstavlja pravni udarac administraciji koja koristi vojsku u američkim gradovima. Presuda američke sutkinje Karin Immergut prva je koja trajno blokira Trumpovu upotrebu vojne sile za gušenje prosvjeda protiv imigracijskih vlasti.

Trump to pokušava učiniti i u Los Angelesu, Chicagu i Washingtonu D.C. u kojima su na vlasti također demokrati.

Presudom se zamjenjuje privremena naredba sutkinje Immergut koja je spriječila raspoređivanje trupa Nacionalne garde u Portlandu.

Glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson je u petak priopćila da je Trump iskoristio svoje zakonske ovlasti kako bi se zaštitili savezni službenici.

"Predsjednik Trump neće zatvarati oči pred bezakonjem koje muči američke gradove i očekujemo da će nas viši sud obraniti" rekla je Jackson. Ured državnog odvjetnika Oregona nije zasad odgovorio na e-poruku u kojoj se tražio komentar.

Immergut, koju je Trump imenovao, rekla je da administracija nema zakonsku osnovu tvrditi da je u Portlandu došlo do pobune ili da vlada nije mogla provoditi savezni zakon zbog prosvjeda.

"Povremeno ometanje saveznih službenika bilo je minimalno i nema dokaza da su ovi prosvjedi malog opsega značajno ometali provedbu bilo kakvih imigracijskih zakona", rekla je u svom mišljenju i nalogu od 106 stranica.

Ured glavnog državnog odvjetnika grada Portlanda i Oregona podigao je tužbu u rujnu, tvrdeći da Trumpova administracija pretjeruje s povremenim nasiljem prosvjednika kako bi opravdala slanje trupa prema zakonu koji predsjednicima dopušta da to čine u slučajevima pobune.

Immergut je u svojoj presudi zaključila da je nasilje bilo malog opsega, izolirano, neorganizirano te da se uglavnom smirilo do trenutka kada je Trump krajem rujna naredio raspoređivanje Nacionalne garde.

Trumpova administracija vjerojatno će se žaliti na tu presudu, a slučaj bi na kraju mogao doći do Vrhovnog suda.