Andrija Krivak sudac je koji je donio spornu odluku u kojoj zabranjuje portalu H-alter da piše o šefici Poliklinike za zaštitu djece i mladih Gordani Buljan Flander.

Krivak je imenovan za suca Općinskog suca tek prije 4 mjeseca, odnosno 27. svibnja. Nije još ispunio ni imovinsku karticu.

- Mora se ispuniti do kraja rujna - rekao je kratko za index.hr.

A kako Krivak komentira donošenje ove sporne odluke?

- Gledajte, ja ne mogu komentirati svoju odluku zato što sam sve napisao u obrazloženju, sve što sam smatrao da je bitno. Odluka je podložna žalbi i mislim da će druga strana iskoristiti to svoje pravo i nemam potrebe... odluke suda se naprosto na taj način ne mogu komentirati. Ja moram sve što mislim napisati u obrazloženju tako da to svi mogu vidjeti i pročitati. I s tim se onda složiti ili ne složiti, to je stvar na koju sud ne može utjecati, uvijek vam jedna strana nije zadovoljna odlukom, naravno - rekao je Krivak.

Nije htio odgovoriti ima li on ikakvu povezanost s Buljan Flander i s Poliklinikom.

- Ne mogu vam davati takve izjave, to nema veze s ovim predmetom konkretnim - rekao je Krivak.