'Sudac mora odgovarati, takve stvari posljednji je radio Hitler'

Sramotne presude hrvatskog sudstva su ismijavanje zdrave pameti naroda, ustvrdio je Krešo Beljak (HSS) te poručio da će njegova stranka, ako dođe u poziciji prvo napraviti temeljito provjetravanje pravosudnog sustava. Ponovno se osvrnuo na smrt Kristiana Vukasovića (18). Smatra da bi sudac, koji je mladića umjesto na liječenje poslao u zatvor, trebao odgovarati.

- Taj sudac više ne može donositi presude i u normalnom društvu on ne bi više niti jedan da bio sudac . Niti jedan narod nije zaslužio da ima suce koji će procesuirati i u kazneni sustav trpati ljude koji su za bolnicu. To je zadnji radio Adolf Hitler, koliko znam. Taj sudac ima i prezime i mora biti procesuiran. Odgovarati moraju i svi suci koji su donosili skandalozne presude - poručio je Beljak.

Ne traži odgovornost ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića, jer kaže, tražiti zapovjednu odgovornost bilo bi populistički.

Osvrnuo se i na propast mirovinske reforme ministra Marka Pavića, nakon što je Vlada prihvatila sve zahtjeve sindikalne referendumske inicijative '67 je previše'. Ustvrdio je da se Pavić sada sakrio u mišlju rupu. Podsjetio je da je na kampanju protiv referendumske inicijative potrošio oko osam milijuna kuna.

- To znači da su ti novcu bačeni u vjetar. Za to netko mora odgovarati. Najmanje što se od Pavića očekuje jest da podnese ostavku, a potom mora odgovoriti u koju svrhu je potrošio novac iz proračuna - rekao je Beljak.

Za porezno rasterećenje ministra financija Zdravka Marića kazao je da to nije nikakva reforma jer građani od toga neće imati nikakve koristi. Naveo je i da nakon smanjenja PDV-a na hranu nisu pale cijene hrane te ustvrdio da Marićeva reforma ponajviše ide u korist velikim trgovcima.

- On baca pijesak u oči javnosti - ustvrdio je čelnik HSS-a.

Na najave prosvjeda u Vukovaru, Beljak je samo poručio da društvo koje živi u prošlosti nema nikakvu budućnost.

- Dok je HDZ na vlasti Hrvatska nema perspektivu - kazao je.

Nije želio komentirati sukobe unutar HDZ-a, ali je poručio da ih ne smatra strankom nego "uhljebničkom sektom" No ne vjeruje da će se do te mjere posvađati da nestanu, što bih on volio. Na tiskovnoj konferenciji u Saboru uz Beljaka je među ostalim bila i zastupnica HSS-a Ana Marija Petin, koja ranije kritizirala šefa stranke pa se postavilo pitanje je li došlo do pomirbe među njima.

- Nikad nije bilo svađe u HSS-u, sve su svađe orkestrirane su iz središnjice HDZ-a. Sad kad se oni svađaju primijetili ste da je manje svađa u HSS-u, ne stignu se baviti s nama više - zaključio je Beljak.