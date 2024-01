Sudac Turudić spasio majku šefa zagrebačkog HDZ-a Mislava Hermana od odlaska u zatvor

Vijeće Visokog kaznenog suda kojim je predsjedao sudac Ivan Turudić odlučilo je da Vinka Luetić Herman (78) neće morati odslužiti godinu i četiri mjeseca zatvora zbog primanja mita i udruživanja za počinjenje kaznenih djela. nakon žalbe osuđenice presudu je preinačilo tako se kazna zatvora na koju je Hermanova osuđena neće izvršiti ako u roku od pet godina ne počini novo kazneno djelo.

Sud je olakotnim cijenio da je osuđena zrele životne dobi, da do sada nije dolazila u sukob s zakonom te je od učina kaznenog djela prošlo viśe od pet godina. Dakle, u konkretnom slučaju se radi o okolnostima koje su nesporno nastupile nakon izrečene pravomoćne presude, a odnosi se na zdravstveno stanje osuđenice koja je teśkoj depresiji, te ima druge bolesti i zdravstvene tegobe, navelo je lani u rujnu Turudićevo sudsko vijeće u obrazloženju presude te dodalo:

- Kada se zdravstveno stanje osuđenice dovede u vezu s njenom źívotnom dobi (78) kao i činjenicom, na koju ukazuje branitelj, da je nakon pravomoćnosti presude i to 16. svibnja 2022. isplatila pretežiti dio oduzete imovinske koristi i to 68.138,69 kn (od 73.000,00 kn) valja zaključiti da se radi o okolnostima kojih nije bilo kad se izricala presuda i koje bi očito dovele do izbora vrste i mjera kazne koja je blaža za osuđenicu.

- Ovu kaznu Visoki kazneni sud smatra primjerenom kako počinjenom kaznenom djelu tako i osobnim okolnostima počinitelja te pogodnom da ostvari svrhu kažnjavanja , odnosno da izrazi društvenu osudu zbog počinjenih kaznenih djela, jača povjerenje građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava, utječe na počinitelja i sve druge da ne čine kaznena djela kroz jačanje svijesti o pogibeljnosti činjenja kaznenih djela i o pravednosti kažnjavanja te omogući počinitelju ponovno uključívanje u druśtvo.

"Usluga" se plaćala od 1000 do 7500 eura

Vinka Luetić Herman osuđena je 2015. jer kao šefica Povjerenstva za reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje sređivala lažne invalidske mirovine, za što je zauzvrat primala mito. Optužili su je da je s Neviom Buković bila pripadnica grupe koja je od kolovoza 2010. do listopada 2011. za "uslugu" naplaćivala između 1000 i 7500 eura. Kako je "mozak" operacije bio Drago Rubala taj se novac dijelio između Rubale i liječnika. Rubala je sve priznao, nagodio se i bio osuđen na dvije godine zatvora, morao je vratiti 75.000 eura te je ostao bez stana vrijednog 1,6 milijuna kuna. Luetić Herman i Neviji Buković sudili su s još osmero optuženih.

"Nedopuštene razmjene novca i usluga koje su optuženi činili radi vlastitog probitka potkopava temelj demokratskog društva i moralno je nedopustivo", kazala je obrazlažući nepravomoćnu presudu sutkinja Renata Miličević.

Presuda je postala pravomoćna 28. veljače 2020. nakon čega je Herman Luetić nekoliko puta zbog zdravstvenih razloga odgađala odlazak na odsluženje kazne.

Vinka Luetić Herman majka je Mislava Hermana, predsjednika zagrebačke organizacije HDZ-a. Herman je i zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, a i član je Predsjedništva HDZ-a. Sudac Ivan Turudić jedan je od četvorice kandidata za novog Glavnog državnog odvjetnika, a svojedobno je za HDZ rekao: ""Određen sam HDZ-om. Nikad nisam bio član. Bio sam u Domovinskom ratu 1990. HDZ je bio taj koji je pokrenuo otpor u Hrvatskoj."