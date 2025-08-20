Obavijesti

PROMETNA NESREĆA

Sudar auta i motora u Solinu: Jedan čovjek lakše ozlijeđen

Piše Marta Divjak,
Sudar auta i motora u Solinu: Jedan čovjek lakše ozlijeđen
Foto: Čitatelj 24sata

Čovjeku je pružena liječnićka pomoć, a na mjestu događaja je proveden očevid

Jedan čovjek je lakše ozlijeđen u sudaru motocikla i osobnog automobila u Solinu. Policija je dojavu o prometnoj nesreći u Ulici Antuna Gustava Matoša zaprimila u srijedu u 11 sati.

Foto: Čitatelj 24sata

- Čovjeku je pružena liječnička pomoć, te je na mjestu događaja proveden očevid - poručili su iz policije.

