Sudar auta i motora u Solinu: Jedan čovjek lakše ozlijeđen

Jedan čovjek je lakše ozlijeđen u sudaru motocikla i osobnog automobila u Solinu. Policija je dojavu o prometnoj nesreći u Ulici Antuna Gustava Matoša zaprimila u srijedu u 11 sati.

Foto: Čitatelj 24sata

- Čovjeku je pružena liječnička pomoć, te je na mjestu događaja proveden očevid - poručili su iz policije.