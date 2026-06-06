Sudar automobila i motocikla u Murvici, poginulo dvoje ljudi

Dvije su osobe poginule u prometnoj nesreći koja se danas dogodila u naselju Murvica u okolici Zadra, javljaju iz PU zadarske.

Dojavu o nesreći policija je zaprimila u 15 sati i 30 minuta, a u nesreći su sudjelovali automobil i motocikl te su dvije osobe s motocikla smrtno stradale.

Cesta je trenutno zatvorena za promet, a očevid je u tijeku.