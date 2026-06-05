Obavijesti

News

Komentari 14
KAMATARI S LANIŠTA PLUS+

OTMICA U ZAGREBU Počinitelji imaju niz prekršaja, a žrtva dosje! Kriminalist: To je poruka

Piše Hajrudin Merdanović, Laura Šiprak,
Čitanje članka: 2 min
OTMICA U ZAGREBU Počinitelji imaju niz prekršaja, a žrtva dosje! Kriminalist: To je poruka
Foto: Čitatelj 24sata

Snimka otmice usred bijela dana kod Arena Centra u Zagrebu šokirala je javnost. Po cesti su vukli i tukli muškarca, a onda ga strpali u gepek auta

Usred bijela dana, oko 16 sati i 25 minuta, trojica muškaraca zgrabila su 43-godišnjeg B. K., poćela ga tući i odvukla u gepek automobila. Sve to se događalo kraj Arene Zagreb, prometnog područja, pogotovo u to doba dana. Par sati kasnije, policija je pronašla i četvoricu muškaraca i žrtvu, svega dva kilometra od mjesta otmice. Dakle, cilj nije bio oteti ga i držati ga u nekom stanu ili skloništu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
DETALJI OTMICE Zgrabili su ga kod Arene Zagreb. Uhvatili su ih dva kilometra dalje
EKSKLUZIVNA SNIMKA

DETALJI OTMICE Zgrabili su ga kod Arene Zagreb. Uhvatili su ih dva kilometra dalje

Tukli su ga i vukli prema autu. Vozač je čekao da ga ubace u gepek i onda su odjurili, ispričali su svjedoci o dramatičnim trenucima u Novom Zagrebu u četvrtak poslijepodne. Otmičari su uhićeni
Sramotno je kad se 'ZDS' ori na javnoj televiziji za blagdan
ŠOKANTNO I SKANDALOZNO

Sramotno je kad se 'ZDS' ori na javnoj televiziji za blagdan

To što se na Tijelovo, na javnoj televiziji, prikazuje Thompsonov koncert, koji je služio samo za agresivnu promociju jednog svjetonazora, šokantno je i skandalozno
PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Pad aviona, otmica u Zagrebu, Del Piero u Zadru i pismo Zelenskog
TOP TEME I VIJESTI

PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Pad aviona, otmica u Zagrebu, Del Piero u Zadru i pismo Zelenskog

Donosimo vam top priče iz prethodna 24 sata i sve što trebate znati o najvažnijim temama dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026