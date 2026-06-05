Snimka otmice usred bijela dana kod Arena Centra u Zagrebu šokirala je javnost. Po cesti su vukli i tukli muškarca, a onda ga strpali u gepek auta
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OTMICA U ZAGREBU Počinitelji imaju niz prekršaja, a žrtva dosje! Kriminalist: To je poruka
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Usred bijela dana, oko 16 sati i 25 minuta, trojica muškaraca zgrabila su 43-godišnjeg B. K., poćela ga tući i odvukla u gepek automobila. Sve to se događalo kraj Arene Zagreb, prometnog područja, pogotovo u to doba dana. Par sati kasnije, policija je pronašla i četvoricu muškaraca i žrtvu, svega dva kilometra od mjesta otmice. Dakle, cilj nije bio oteti ga i držati ga u nekom stanu ili skloništu.
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