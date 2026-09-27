Sudar dva auta i kamiona na autocesti A3 kraj Sikirevaca, ozlijeđeno dvoje, promet stao

Dva čovjeka ozlijeđena su u nedjelju uvečer u teško prometnoj nesreći na autocesti A3 kraj Sikirevaca, javila je PU brodsko-posavska.

Prema prvim informacijama, sudarila su se dva automobila i kamion koji je zapriječio put.

- Na navedenom mjestu A3 je zatvorena za promet. U nesreći su ozlijeđene dvije osobe koje su ostale prikliještene u vozilu, zbog čega su na mjesto događaja upućeni i djelatnici Hitne medicinske službe te pripadnici vatrogasne jedinice. Slijedi očevid - pišu iz policije.

Kako su javili iz Hrvatskog autokluba, kolona zasad iznosi dva kilometra.

- Prometna nesreća na 255.+200 km između čvorova Babina Greda i Velika Kopanica u smjeru Bregane - promet je privremeno u prekidu, a kolona na mjestu nesreće je duga oko 2 kilometra - piše HAK.