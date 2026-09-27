Obavijesti

News

Komentari 0
NASTALA KOLONA

Sudar dva auta i kamiona na autocesti A3 kraj Sikirevaca, ozlijeđeno dvoje, promet stao

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Sudar dva auta i kamiona na autocesti A3 kraj Sikirevaca, ozlijeđeno dvoje, promet stao
Foto: HAK
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

PU brodsko-posavska objavila je kako su nakon nesreće oko 21.15 sati dva čovjeka ostala prikliještena u jednom vozilu. Na terenu su sve službe

Dva čovjeka ozlijeđena su u nedjelju uvečer u teško prometnoj nesreći na autocesti A3 kraj Sikirevaca, javila je PU brodsko-posavska.

Prema prvim informacijama, sudarila su se dva automobila i kamion koji je zapriječio put.

TRAGEDIJA KOD SPLITA Detalji prometne u Kaštelima: Poginuo motociklist (19). Vozačka mu je bila ukinuta...
Detalji prometne u Kaštelima: Poginuo motociklist (19). Vozačka mu je bila ukinuta...

- Na navedenom mjestu A3 je zatvorena za promet. U nesreći su ozlijeđene dvije osobe koje su ostale prikliještene u vozilu, zbog čega su na mjesto događaja upućeni i djelatnici Hitne medicinske službe te pripadnici vatrogasne jedinice. Slijedi očevid - pišu iz policije.

Kako su javili iz Hrvatskog autokluba, kolona zasad iznosi dva kilometra.

UŽAS TEŠKA NESREĆA Kod Petrinje quadom sletio u odvodni kanal. Muškarac poginuo na mjestu
TEŠKA NESREĆA Kod Petrinje quadom sletio u odvodni kanal. Muškarac poginuo na mjestu

- Prometna nesreća na 255.+200 km između čvorova Babina Greda i Velika Kopanica u smjeru Bregane - promet je privremeno u prekidu, a kolona na mjestu nesreće je duga oko 2 kilometra - piše HAK.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Prvi put nakon 20 godina! U Cirkveni presretni: 'Klupe su nam pune malenih prvašića'
PREDIVNO

Prvi put nakon 20 godina! U Cirkveni presretni: 'Klupe su nam pune malenih prvašića'

Ove je godine u Cirkveni prvi put nakon više od dva desetljeća upisano dovoljno djece za dva prva razreda. Ravnatelj je ponosan na napredak škole...
Tomašević: Žele štrajk pod svaku cijenu! Pa pogledajte što su tražili samo dan i pol prije
VELIKI ŠTRAJK

Tomašević: Žele štrajk pod svaku cijenu! Pa pogledajte što su tražili samo dan i pol prije

Uprave su ponudile povećanje osnovice plaće od 4,5 posto. Za sada nema dogovora, a štrajk je i dalje najavljen za ponedjeljak u 3.30 sati
Sindikalni orkestar za političku ‘igranku’: Najavljeni štrajk ima prepoznatljiv HDZ-ov rukopis...
PODMETANJE KLIPOVA POD KOTAČE...

Sindikalni orkestar za političku ‘igranku’: Najavljeni štrajk ima prepoznatljiv HDZ-ov rukopis...

Sindikati su se bunili i protiv Milana Bandića, ali nikad nisu štrajkali i obustavili rad...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026