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VOZI SE OTEŽANO

Sudar na A3: Tri auta pala s prikolice na autocestu!

Piše Ivan Jukić,
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Sudar na A3: Tri auta pala s prikolice na autocestu!
Foto: PU splitsko-dalmatinska
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Prometna nesreća na autocesti A3 kod Oriovca rezultirala je padom tri automobila s prikolice, a očevid će utvrditi sve okolnosti incidenta. Zbog nesreće, promet je ograničen, a vozačima se savjetuje oprez.

Prometna nesreća dogodila se u petak navečer na autocesti A3 kod Oriovca, na južnom kolničkom traku u smjeru Lipovca. Nakon što je osobni auto udario u stražnji dio priključnog vozila koje je prevozilo automobile, tri vozila pala su na kolnik.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 21.55 sati. Slijedi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće.

Zbog nesreće je, prema izvješću HAK-a, promet na A3 između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad, na 195. kilometru, ograničen. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Vozačima se savjetuje oprez i prilagodba brzine uvjetima na cesti.

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