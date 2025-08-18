Sudari i gužve na autocestama, od jutra se stvaraju kolone

Jutros je pojačan promet na glavnim cestovnim pravcima, posebno na autocestama, gradskim prometnicama i obilaznicama te graničnim prijelazima, izvještava Hrvatski autoklub. Vozačima se savjetuje povećan oprez i prilagodba brzine uvjetima na cestama.

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru Dubrovnika. Zbog prometne nesreće između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina, vozi se usporeno u koloni, a još jedna nesreća između Gornje Ploče i Gospića u smjeru Zagreba uzrokuje ograničenje brzine.

Na A3 Bregana-Lipovac kolona je oko 2 km prema naplati Lučko iz smjera Buzina, a pred Mostom Sava u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni iz smjera Zagreb istok i Rugvica. Na A4 Goričan-Zagreb pred naplatom Sveta Helena kolona je oko 1 km, a između Popovca i Zagreba vozi se usporeno u koloni od oko 3 km.

Zbog jakog vjetra, Omiška obilaznica (DC553) otvorena je samo za osobna vozila, dok je na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle.

Na više dionica traju radovi zbog kojih su zatvorene pojedine državne ceste (npr. DC5, DC29, DC38, DC46, DC51, DC200, DC214, DC512, DC546), a na Istarskom ipsilonu (A8/A9) zabranjen je promet vozilima širim od 3 metra i dužim od 22 metra između tunela Učka i čvora Učka. Mogući su obilazni pravci, a zbog radova vozi se dvosmjerno suženim trakovima.



Na graničnim prijelazima s BiH, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet putničkih vozila, a povremeno se stvaraju kolone i dulja čekanja. Zbog radova i ograničenja na mostovima i pojedinim prijelazima, teretna vozila i autobusi preusmjeravaju se na alternativne pravce. U drugom dijelu dana očekuje se vožnja po mjestimice mokrim i skliskim kolnicima na jugu zemlje, a podno Velebita i olujna bura može dodatno otežati prometovanje. Vozače se upozorava na moguće zastoje na dionicama s radovima, u zonama naplata i tunela, te na prilazima turističkim mjestima na Jadranu. Zbog blagdana i ljetnih zabrana, na snazi su posebna ograničenja za teretna vozila iznad 7,5 tona tijekom današnjeg i narednih dana.



Vozačima se savjetuje da prije puta provjere stanje na cestama putem HAK-ove aplikacije ili web stranice, te da budu strpljivi i pripreme se na moguće zastoje, osobito tijekom ovog prometno najintenzivnijeg dijela turističke sezone.

