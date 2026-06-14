Sudarile se brodice kod Raba!

U sudaru dviju brodica kod Raba u petak nije bilo ozlijeđenih ni onečišćenja mora. Ozlijeđenih nije bilo ni u požaru i potonuću motorne jahte kod Zatona dubrovačkog, dok je more neznatno onečišćeno ostatcima plovila, izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Dojavu o sudaru brodica kod Raba zaprimila je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka) u petak u 12.50 sati od sudionika nesreće, hrvatskog državljanina, koji je prijavio udar brodice pod njemačkom zastavom u njegovu brodicu u uvali Kristofor na otoku Rabu.

O događaju je obaviještena Ispostava lučke kapetanije Rab, čiji su službenici zatekli sudionike nesreće te su na spasilačku brodicu ukrcali hrvatskog državljanina i prevezli ga u Rab radi preliminarne zdravstvene obrade, budući da je starije životne dobi i slabijeg zdravstvenog stanja.

Službenici rapske Ispostave lučke kapetanije utvrdili su kako je brodica hrvatskog državljanina u sudaru pretrpjela kritična oštećenja te je radi sprječavanja potonuća nasukana na obližnju obalu, dok na brodici pod njemačkom zastavom preliminarnim očevidom nisu utvrđena oštećenja.

Dojava o požaru motorne jahte u Zatonu zaprimljena je u petak u 18.55 sati posredstvom Županijskog dojavnog centra Dubrovačko-neretvanske županije. Obavijest je odmah proslijeđena Lučkoj kapetaniji Dubrovnik, čiji su službenici isplovili spasilačkim brodom "Danče" i na mjestu događaja zatekli motornu jahtu čije nadgrađe je bilo zahvaćeno plamenom. U međuvremenu su poziciju požara osigurali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Dubrovnik.