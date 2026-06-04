Kod Oliba se nasukala brodica s pet Talijana. U Puli uz potonuli gliser pronašli beživotno tijelo

Dvije pomorske nesreće zabilježene su u posljednja 24 sata u hrvatskom dijelu Jadrana. Kod otoka Oliba nasukala se brodica s petero talijanskih državljana, dok je kod pulskog lukobrana pronađena oštećena brodica, ozlijeđena osoba i beživotno tijelo u moru.

Kako je izvijestilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dojava o nasukanju brodice u uvali Slatinica na otoku Olibu zaprimljena je u utorak u 21.30 sati putem Županijskog centra 112. Na mjesto događaja upućeni su službenici Lučke kapetanije Zadar.

Voditelj brodice izvijestio je da među pet članova posade, svi državljani Italije, nema ozlijeđenih niti životno ugroženih osoba. Utvrđeno je da se brodica nasukala u pličini, a onečišćenje mora nije zabilježeno.

Brodica je tijekom noći odsukana te je uzeta u tegalj do sigurne luke Gaženica.

Istodobno, jutros oko 7.20 sati zaprimljena je dojava o pomorskoj nesreći kod pulskog lukobrana. Na mjestu događaja pronađena je oštećena brodica s ozlijeđenom osobom koja je evakuirana i predana djelatnicima Hitne medicinske pomoći u Puli.

Nedaleko od mjesta nesreće u moru je uočeno i beživotno tijelo. Okolnosti događaja utvrđuju nadležne službe, a postupanje je u tijeku.