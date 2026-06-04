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DVIJE NESREĆE NA MORU

Kod Oliba se nasukala brodica s pet Talijana. U Puli uz potonuli gliser pronašli beživotno tijelo

Piše Antonela Šaponja,
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Kod Oliba se nasukala brodica s pet Talijana. U Puli uz potonuli gliser pronašli beživotno tijelo
ILUSTRACIJA | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Na mjestu događaja pronađena je oštećena brodica s ozlijeđenom osobom koja je evakuirana i predana djelatnicima Hitne u Puli

Dvije pomorske nesreće zabilježene su u posljednja 24 sata u hrvatskom dijelu Jadrana. Kod otoka Oliba nasukala se brodica s petero talijanskih državljana, dok je kod pulskog lukobrana pronađena oštećena brodica, ozlijeđena osoba i beživotno tijelo u moru.

Kako je izvijestilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dojava o nasukanju brodice u uvali Slatinica na otoku Olibu zaprimljena je u utorak u 21.30 sati putem Županijskog centra 112. Na mjesto događaja upućeni su službenici Lučke kapetanije Zadar.

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Voditelj brodice izvijestio je da među pet članova posade, svi državljani Italije, nema ozlijeđenih niti životno ugroženih osoba. Utvrđeno je da se brodica nasukala u pličini, a onečišćenje mora nije zabilježeno.

Brodica je tijekom noći odsukana te je uzeta u tegalj do sigurne luke Gaženica.

Istodobno, jutros oko 7.20 sati zaprimljena je dojava o pomorskoj nesreći kod pulskog lukobrana. Na mjestu događaja pronađena je oštećena brodica s ozlijeđenom osobom koja je evakuirana i predana djelatnicima Hitne medicinske pomoći u Puli.

Nedaleko od mjesta nesreće u moru je uočeno i beživotno tijelo. Okolnosti događaja utvrđuju nadležne službe, a postupanje je u tijeku.

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