Trump je iskamčio povratak u Bijelu kuću kako bi izbjegao odlazak u zatvor i poništio optužnice zbog pokušaja lažiranja izbora, a u napad na Venezuelu krenuo je nakon objave tzv. Epsteinovih dokumenata o prostituciji i pedofiliji
Sudbina svijeta u rukama je Trumpa, Putina i Netanyahua
Donald Trump ubio je 80 građana Venezuele u akciji otmice njezina predsjednika Nicolasa Madura, brutalnog diktatora koji nije priznavao gubitak izbora i prisilno se održavao na vlasti. Učinio je to tri dana uoči pete godišnjice napada na američki Kongres koji je Trump inicirao s namjerom da poništi rezultate izbora i održi se na vlasti. Također, Trump je oteo Madura tri dana nakon što je u svojem ljetovalištu na Floridi ugostio izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, za kojim je Međunarodni kazneni sud raspisao tjeralicu zbog genocida u Gazi, kao što je četiri mjeseca ranije na Aljasci ugostio i počastio Vladimira Putina, za kojim je također raspisana tjeralica MKS-a.
