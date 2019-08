Sude ubojici iz Senja: 'Bio je miran i usporen, bez agresije'

Tomljanovića poznajem oko 15 godina iz lova. Znam ga kao mirnog, dobrog, poštenog i vrijednog čovjeka. Znali smo se družiti i na lovačkim zabavama gdje se jelo i pilo, ali nikad ga nisam vidio pijanog niti da bi ikad iskazivao ikakvu agresiju, rekao je u nastavku suđenja Senjaninu Ivanu Tomljanoviću (57), 82-godišnji lovački kolega.

Tomljanoviću se sudi za ubojstvo i dva pokušaja ubojstva u senjskom diskoklubu Konoba 16. rujna 2017. godine. Tog kobnog dana ubijen je 38-godišnji Tomislav Lopac, redar u klubu, a teško su ranjena dvojica gostiju lokala, Tin Rončević (28) i Josip Mesić (29) iz Senja.

U ponedjeljak je na prijedlog obrane svjedočilo još dvoje svjedoka, čiji su iskazi slični gore navedenom lovcu.

- Sićam ga se ko dite, poznavao sam mu i roditelje. Znam ga kao mirnu i usporenu osobu bez imalo agresije. Znali smo ponekad popiti piće, "davio" me je svojim pričama o pčelama i Krivom putu, bio je vrijedan, to znaju svi iz tog sela, ali nikad ga nisam vidio da je pijan padao, funkcionirao je normalno - kazao je Senjanin koji se s optuženim znao podružiti u senjskim kafićima kada bi se u svoj grad vratio s broda.

Na upit optuženog da li je ikad čuo da bi se on nabacivao ženama i mladim djevojkama, svjedok je odgovorio negativno.

- Ne, nisam to čuo. Čak mi djeluješ i malo smotano za tako nešto - zaključio je.

Odnos s Tomljanovićem komentirao je i nekadašnji konobar, koji se optuženog sjeća dok je sedam godina radio kao konobar u senjskom pubu, gdje uglavnom zalaze stariji, tj. "gosti iznad 25 godina".

- Bili smo poznanici. U pubu u kojem sam radio znao bi zalaziti sam ili s jednim, dva prijatelja. Jednom se zainteresirao za moj motor, pošto sam član moto - kluba, a on je poprilično kasno polagao i odlučio je kupiti motor. Dolazio je kampanjski, možda jednom mjesečno. Naš odnos bio je onaj gosta i konobara. Bile su to standardne priče, znali smo popiti piće ili par njih i uvijek je bio korektan, uredan odnos, račun plaćen. Nikad nije bilo nikakvog nametanja niti se meni itko žalio na njegovo ponašanje - kazao je konobar, koji tvrdi kako ni on nije čuo priče da bi navedeni "dosađivao" curicama.

Naime, tragično ubojstvo i dvostruki pokušaj ubojstva, po navođenju prijašnjih svjedoka, dogodilo se nakon što se Tomljanović navodno nabacivao mlađim curama u diskoteci, a na nagovor dečki iz njihovog društva, koji su ga tvrdi - svojim ponašanjem ismijali i ponizili te jedan od njih i udario nogom u stražnjicu, zaštitar ga je potom zamolio da napusti lokal. Nedugo nakon toga optuženi se u jutarnjim satima vratio u klub s pištoljem i revolverom te sasuo paljbu u kojoj je poginuo redar, a dva mladića zadobila teške tjelesne ozljede.

Suđenje se nastavlja krajem rujna.