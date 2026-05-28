Izgubio se sudski nalog? Zbog zagubljenog papira Hranjec nisu doveli na suđenje za ubojstvo

Suđenje Sonji Hranjec (36) za ubojstvo Vedrana Gračana (43) u prostorijama Autonomnog kulturnog centra Medika u Pierottijevoj u Zagrebu krajem srpnja prošle godine danas je odgođeno jer okrivljenu iz zatvora u Remetincu nisu doveli na Županijski sud u Zagrebu.

Nije poznato gdje se "zagubio" sudski nalog za njezino dovođenje, no budući da se nisu pojavile ni dvije pozvane vještakinje medicinske struke koje su svoj izostanak ispričale poslovnim obvezama, kao ni jedan svjedok, nova rasprava zakazana je sredinom lipnja.

Hranjec optužnica tereti da je 27. srpnja 2025. oko 13.20 ušla u Gračanovu sobu te mu nožem zadala čak devet ubodnih rana od kojih je preminuo. Nakon toga je zvala policiju i Hitnu pomoć. Ona tvrdi da nije kriva. Snimke tih poziva slušale su se u sudnici.

- Halo, napao me bio Vedran, napao me, mislim da sam ga ubila - čuje se kako 27. srpnja 2025. u 13.27 sati Hranjec govori operateru koji se javio na poziv na broj 192.

Kako je Sonja, evidentno bila u emocionalno vrlo uzbuđenom stanju, govori poprilično nerazumljivo pa joj operater odgovara da je ne razumije i moli je da ponovi zbog čega zove.

- Medika, Pierottijeva 11, sad su vaši bili. Napao me Vedran, uzela sam nož i probola ga. Dajte pozovite i Hitnu pomoć - govori Hranjec i ponavlja adresu gdje treba doći.

Odmah potom zove i Hitnu pomoć.

- Molim vas hitno u Pierottijevu 11. Napao me lik, branila sam se, mislim da sam ga ubila - govori operateru Nastavnog zavoda za Hitnu medicinu Grada Zagreba.

- Je li živ? - zanima operatera.

- Ne znam - odgovara mu Hranjec.

- Izađite van ispred zgrade - daje joj upute operater. Hranjec odgovara da je izašla van, a operater poručuje da će sad netko doći.

većinu dokaznih prijedloga obrane i tužiteljstva pa će se tako na sudu neposredno ispitati vještaci sudske medicine, vještak za tekstilna vlakna, biološka vještakinja, vještakinja za mehanoskopiju kao i vještaci koji su izradili psihijatrijsko vještačenje i zaključili da je Hranjec u vrijeme zločina bila smanjeno ubrojiva.

Na prošlom ročištu saslušano je troje svjedoka koji su opisivali loše odnose između Hranjec i žrtve i kako je Udruga Attack za koju je radila htjela izbaciti Gračana iz sobe u Mediki.