Nenad Bjelica vratio Mamiću: 'Dok se gori bave boljima, bolji se bave sobom. Zato su i bolji'

Ja moram biti iskren, meni je to famozno proljeće nakon 50 godina – super, ali igrali smo osminu finala, jesmo dobili medalju za to, što se dogodilo?, upitao se Mamić

<p>"Dok se gori bave boljima, bolji se bave sobom. Zato su i bolji", napisao je na svojim društvenim mrežama <strong>Nenad Bjelica</strong>, novi trener <strong>NK Osijeka i</strong> nekadašnji trener zagrebačkog <strong>Dinama</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo u Budimpešti</strong></p><p>Bjelica je u Osijeku nastavio svoj uspješni niz. Doduše, europski put im je već 'tradicionalno' u gradu na Dravi prekinut u drugom pretkolu gdje je bolji bio švicarski <strong>Basel</strong>, ali zato je Bjelica popravio krvnu sliku Osijeka u HNL-u ove sezone s dvije pobjede. Prvo dominantno protiv Rijeke 3-0 u debi utakmici na poziciji trenera, a ovaj vikend i minimalnim rezultatom 1-0 protiv Toplakovog Varaždina. </p><p>S druge strane, bivši mu klub, hrvatski prvak Dinamo, teško pliva i kroz HNL i kroz Europu. Iz Lige prvaka ih je izbacio mađarski <strong>Ferencvaroš</strong>, a u HNL-u ih je <strong>Stipić </strong>iznenadio i sa svojim <strong>Slaven </strong>Belupom izvukao bod na Maksimiru. I to je malo za reći 'izvukao bod'. Najbolje bi bilo reći - utrpao je tri komada prvaku, a da je bilo sreće za goste, mogao je i više. </p><p>Mnogi dinamovci nakon pozitivnih rezultata Bjelice na klupi Osijeka i loših rezultata Dinama puste suzu, ne za zagorske brege, ali za svojim Nenom kojega su toliko maksimirske tribine prigrlile. Ipak im je darovao toliko čekano proljeće u Europi, a potom ga je Uprava iz Maksimirske 128 izrezala iz Dinamove slike uspjeha kao da nije niti postojao. </p><p>A i što će im tamo kada prezimljavanje u Europi ionako nije neš' posebno, zar ne? 'Nije nam nitko dao medalju za to', kaže Mamić Junior. </p><p>- Provlači se teza da su Neno i momčad zaradili. Da, oni su zaradili dio. Dinamo troši 45 ili 50 milijuna, oni su zaradili pola, ili više od pola. Ali tko je njima omogućio da to zarade? To je klub, Uprava, Mirko, Zdravko, oni su im napravili bazu - pohvalio je svog brata, bjegunca pred hrvatskim pravosuđem, trener Dinama. </p><p>- Neno i ja nismo imali posebno dobar odnos, ali nismo imali ni loš odnos, imali smo nekakvog poštovanja, gdje sam se ja stavio sa strane i nisam se miješao. Radi se o jednom vrlo dobrom treneru koji je napravio rezultat - blago je pohvalio nekadašnjeg Dinamovog stratega, a onda dodao:</p><p>- Ali nije Neno igrao na terenu, igrali su igrači, koji su zaslužni. Kad pratimo medije, ispada da je Neno ušao u Ligu prvaka, a nije, nego momčad koju je Uprava kluba dovela i platila i napravila bazu da on to napravi. Žao mi je da momčad nije u prvom planu, da igrači nisu u prvom planu. Svi ističu „Bjelica i njegov stožer“, da, sjajan posao, radi se o sjajnom treneru. Iako, ja moram biti iskren, meni je to famozno proljeće nakon 50 godina – super, ali igrali smo osminu finala, jesmo dobili medalju za to, što se dogodilo? - upitao se Mamić u intervjuu za<a href="https://sportske.jutarnji.hr/sn/nogomet/hnl/mamic-po-prvi-put-progovorio-o-destabilizaciji-dinamove-svlacionice-to-sto-bjelica-radi-nije-fer-15020082" target="_blank"> Sportske novosti.</a><br/> </p>