Suđenje masovnom ubojici iz Srbije. Svjedok pao u nesvijest. Bivša cura: Prisilio me na seks

U Beogradu je ovog tjedna nastavljeno suđenje Urošu Blažiću (22) optuženom da je 4. svibnja 2023. godine u naseljima Dubona i Malo Orašje ubio devet ljudi i njih 12 ranio. Psihijatrijsko vještačenje pokazalo je da je bio uračunljiv u trenutku počinjenja zločina...

U četvrtak je njegova obitelj odbila svjedočiti, pred sud su stali njegova bivša djevojka, poznanica s kojom je bio u svađi te njegov nekadašnji prijatelj...

Foto: MUP Srbije

Njegova bivša, Anastasija Đ., kazala je kako je jednom prilikom vidjela pištolj ispod Uroševa jastuka...

- Kad sam legla na krevet, napipala sam oružje. Rekla sam da mu to skloni od mene. Kazao mi je kako njegov otac ima lovačke puške i da se bavi lovom, vidio je svojeg oca kao autoritet. Kad smo se upoznali, odnos nam je bio okej. Rekao mi je da želi da živim s njim, da izvanredno završim četvrti razred srednje škole. Bilo me strah kad smo prekinuli, bojala sam ga se tada, jako se promijenio. Nije svaki dan bio agresivan prema meni, ali zadnji dan kad je vidio da želim prekinuti, nije me htio vratiti kući. Morala sam nazvati nekoga da dođe po mene. Rekao je da će me ipak on voziti, počeo je vikati na mene, lupati između sjedala, izgurao me iz auta, razmišljala sam hoće li me udariti. Rekao mi je da izađem iz auta, u smislu da će mi se dogoditi nešto gore ako ne izađem - ispričala je Anastasija Đ., piše Nova.rs.

"Nisam znala na što je spreman"

Na sudu su joj postavljena dodatna pitanja oko pištolja kojeg je vidjela ispod jastuka. Ispričala se da se Uroš pravdao da živi u slabo naseljenom dijelu i kako oružje posjeduje zbog samoobrane...

- Veza se svela na to da budemo kod njega i kući. Nije bilo bitno da li se ja želim vidjeti s njim, on je samo htio. Imala sam poslije dečka iz Malog Orašja, tamo smo se skupljali. Bili su tu dečki i koji su ubijeni i ranjeni. Uroš nije znao da imam dečka iz Malog Orašja. Kad me izbacio iz automobila, nije bilo svjedoka, ja sam pokušala prići automobilu, ali se on udaljavao. To je bila noć kad smo prekinuli. Pokupila sam stvari, a on se ponašao kao da se ništa nije dogodilo, nisam znala na što je spreman. Morala sam pristati na seksualni odnos da bi stigla kući - ispričala je Anastasija.

Pred sudom je potom svjedočila Anja T., djevojka s kojom je Blažić bio u svađi. Svađali su se preko WhatsAppa, Anja je ispričala kako je Uroš svakodnevno na društvenim mrežama objavljivao sadržaj koji veliča kriminal.

Prijatelj izgubio svijest

- Objavljivao je snimke koje veličaju kriminal. Ja sam njega dva puta vidjela, nije pričao da je u svađi s nekim. To je bila obična svađa, vrijeđao je mene i moju obitelj, govorio mi das sam glupa. Puno me izvrijeđao - kazala je svjedokinja, javlja Nova.rs.

Potom je svjedočio nekadašnji Blažićev prijatelj Milan V. Istaknuo je kako je Uroša poznavao oko tri godine i da mu ovaj nikad nije pričao o oružju...

- Pitao sam ga za sadnice neke, ništa drugo nismo pričali. On se ponašao normalno, nije pio, nije pričao da se svađa s mještanima... Trenirao je, rekao mi je kako je krenuo u teretanu, da je koristio sredstvo trenbolon. Govorio mi je o okopavanju voća, jer ja to ne razumijem najbolje. Znam da je bio u inozemstvu, ali se vratio - ispričao je Milan, kojem je uslijed davanja iskaza pozlilo te je izgubio svijest.

Čuvari su mu odmah pritrčali i izveli ga iz sudnice..