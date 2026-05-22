Suđenje Nevenu Bosilju zapelo već na prvoj raspravi: 'Nisam kriv, a razvlači me se po sudu'

Nisam kriv, kazao je na Županijskom sudu u Zagrebu SDP-ov gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj, kojega Uskok tereti da je s poduzetnikom Robertom Gotićem dogovorio adaptaciju stana u vlasništvu varaždinskog HNK. Bosilj je to učinio u zamjenu za izdavanje dozvole za izgradnju podzemne garaže ispod poduzetnikove stambene zgrade, a radovi su, prema tvrdnjama USKOK-a, bili vrijedni oko 23.000 eura.

Bosilj je optužen za trgovanje utjecajem, a Gotić, kojega se tereti za davanje mita, u međuvremenu je priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om. Presudom temeljem sporazuma osuđen je na 10 mjeseci zatvora što je zamijenjeno radom za opće dobro. Gotić ima još jedan postupak koji protiv njega vodi EPPO.

Nakon što je Bosilj odbacio krivnju njegova obrana zatražila je od sudskog vijeća da se iz spisa izdvoje dokazi koje smatraju nezakonitima. Riječ je o tajno snimanim razgovorima za koje obrana tvrdi da nije bilo sudskog naloga.

Sudski nalog postojao je za tajno prisluškivanje Roberta Gotića u sklopu istrage Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), a Bosilj je u "upao" u mjere. Zbog toga njegova obrana smatra da su dokazi koji su iz toga proizašli produkt tzv. slučajnog nalaza odnosno da je prisluškivanje bilo protivno Ustavu i postojećim konvencijama. Sudsko vijeće stoga je odlučilo odgoditi raspravu do 16. lipnja kada će odlučiti je li riječ o nezakonitom dokazima ili nije. Ako ih odbiju, obrana na odluku ima pravo žalbe Visokom kaznenom sudu.

Optužnicu protiv Bosilja Uskok je podignuo u srpnju 2025., a potvrđena u veljači ove godine. Izdvajanje nezakonitih dokaza Bosiljeva obrana tražila je još na optužnom vijeću, no prema novim odredbama Zakona o kaznenom postupku, vijeće je to odbilo bez mogućnosti žalbe.

Cilj tih izmjena bio je ubrzati suđenja još u fazi optužnih vijeća, koja su se zbog takvih zahtjeva i rješavanja žalbi znala otegnuti mjesecima čak i godinama. U praksi se čini kako će se ta dugotrajnost sad s optužnih vijeća preseliti u sudnice i pasti na raspravna vijeća, koja će morati odgađati rasprave dok VKS ne odluči o žalbama.

- Prije svega bio sam tužan što me se razvlači po sudu za nešto što nisam napravio. Vjerujem da je ovo jedinstveno kazneno djelo za koje ne postoji sličan slučaj u Hrvatskoj. Svi su optuženi da su uzeli nešto za sebe, svoju obitelj ili bilo koga drugoga. Dakle oni mene optužuju za nešto gdje ne postoji nikakva šteta za društvo, nikakva šteta za Grad Varaždin, nikakva šteta za državu, a s druge strane, nije izdan nijedan nezakonit dokument. Nadam se da ćemo ovo privesti kraju na način da pravda bude zadovoljena - kazao je Bosilj nakon rasprave.