Suđenje Zavadlavu: 'To što su me pozvali da se suočim s ubojicom svoga sina je dno dna'

Očekujem maksimalnu kaznu za ubojicu svoga sina i ove dvojice nesretnika. Nadam se da će sud poslati poruku da se ovako nešto više nikad nikome ne smije dogoditi, rekao je Ožić Paić

<p>Nakon što je svjedočio na sudu, otac ubijenog Marina Ožića Paića razgovarao je s novinarima.</p><p>- Ovo što sam pozvan tu da svjedočim, da me suoče bespotrebno sa ubojicom svoga sina je dno dna. Mjesec dana nakon ubojstva dao sam službenu izjavu Državnom pravobraniteljstvu i za koju postoji video snimka. To odvjetničkom timu ubojice nije bilo dovoljno, nego je tražio da dođem tu, da me maltretiraju, da me omalovažavaju i da opet blate ime moga sina - rekao je.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Vlado Ožić Paić nakon suđenja</strong></p><p>Na novinarsko pitanje koliko je cijelu situaciju otežavala činjenica da je njegov sin imao problema s drogom, Vlado Ožić Paić je rekao:</p><p>- To je istina, ali to nema veze s ovim slučajem. Ponavljam, Marin Ožić Paić je lik iz neke druge priče. Griješio je u životu i za to je bio spreman snositi posljedice, ali u ovoj priči je on nešto drugo i svima ovima treba poslati poruku da ovo nije film Pravda za Zavadlava. Ovo je film Pravda za Ožića Paića, Torlaka i Marina Bobana. Očekujem maksimalnu kaznu za ubojicu svoga sina i ove dvojice nesretnika. Svima se treba poslati jasna poruka i nadam se da će sud poslati poruku da se ovako nešto više nikad nikome ne smije dogoditi. Da nitko ne smije uzeti pravdu u svoje ruke - zaključio je.</p>