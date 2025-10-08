Sudski vještak o ubojstvu žene na Črnomercu: 'Scenarij da se bacila na nož je nevjerojatan'

Ne mogu isključiti da bi ozljeda, odnosno ta dubina ubodnog kanala, mogla nastati naskakivanjem žrtve na nož, no imajući u vidu cjelokupnu dinamiku događaja odgovaram da to nije vjerojatno, odnosno tu mogućnost smatram marginalnom. U gotovo nevjerojatnom scenariju da bi se oštećena bacila na nož taj njezin pad trebao bi biti vertikalno prema dolje inače ubodni kanal ne bi bio okomit, kazao je sudsko-medicinski vještak dr. Davor Mayer.

Odgovarao je na pitanja obrane B. H. (72), optuženog za teško ubojstvo 38-godišnjakinje 29. studenog prošle godine na zagrebačkom Črnomercu. Podsjetimo, B. H. se u istrazi branio tvrdeći da se žrtva sama ubola na nož, što on nije ni primijetio jer je otišla u dvorište. Kada ju je pola sata kasnije zatekao bez svijesti odmah je pozvao Hitnu pomoć i policiju.

Dr. Mayer, koji je vještačio ozljede kako žrtve tako i okrivljenika zaključio je da dubina ubodnog kanala, praktički do kralježnice, ne bi mogla nastati pukim nalijeganjem žrtve na nož nego bi se ona morala aktivno kretati prema nožu, odnosno trčati ili naskočiti na njega.

- Riječ je o osobito teškoj tjelesnoj ozljedi značajnog defekta stijenke trbušne aorte koja u kratkom vremenu dovodi do značajnog gubitka krvi. Ne mogu precizno odgovoriti koliko je vremena moglo proći od trenutka uboda do smrti, ali radi se o kraćem razdoblju, okvirno o minutama - kazao je vještak. Smatra da bi žrtva s takvom ozljedom mogla i dalje vrlo kratko vrijeme se kretati odnosno izaći u dvorište.

Obranu je zanimalo i je li alkoholiziranost žrtve u vrijeme događaja mogla utjecati na karakter i ishod zadobivenih ozljeda.

- I posve pijana i potpuno trijezna osoba će nakon ovakvog ozljeđivanja umrijeti. Ipak, oštećenica je tijekom sukoba koji je prethodio smrtnom ishodu bila dovoljno pribrana da shvati da je ugrožen njezin tjelesni integritet pa se branila - kazao je dr. Mayer.

Naime, vještak je prema ozljedama na okrivljeniku zaključio da se žrtva pokušala obraniti hvatanjem okrivljenika za ruke i grebanjem.

I dok je većina njegovih ozljeda, prema mišljenju vještaka, nastala tijekom samog događaja, kod žrtve je konstatirao niz površinskih ozljeda starijeg datuma za koje smatra da su nastale ranije, nevezano uz kobni događaj, no nije se mogao odrediti oko toga koliko ranije.

Branitelj je imao prigovor na nalaz vještaka u dijelu u kojem se vještak referira odnosno stavlja određene sekundarne segmente u svrhu objašnjenja moguće ozljede i njezina nastanka.

S obzirom da je na ranijim ročištima jedan od svjedoka, susjed 72-godišnjaka, rekao da ih je optuženi nekih mjesec dana prije ubojstva tražio da zovu policiju jer su ga 38-godišnjakinja i neki muškarac napadali u kući, sud je zatražio od 2. Policijske postaje u Zagrebu snimku tog telefonskog poziva. Stigao im je odgovor da su pregledali sve zaprimljene dojave od 1. do 31. listopada 2024. te utvrdili da u svojoj evidenciji nemaju dojavu ni zahtjev da bi bila zatražena takva intervencija.

Index je pisao iskaze više svjedoka koji su, svi redom, potvrdili da je 38-godišnjakinja bila sklona alkoholu te da je sa 72-godišnjakom, u čijoj je kući privremeno boravila, često i puno pila.

- Upoznao sam ju na autobusnoj stanici. Pričala mi je kako je ostala bez posla i bez krova nad glavom pa sam ju pozvao k sebi. Boravila je u našoj kući. Nekoliko puta bili smo i intimni, no na kraju smo ju majka i ja tražili da se iseli jer je stalno bila pijana - svjedočio je 45-godišnjak. Rekao je i da su morali zvati policiju jer je počela urlati na njih i vrijeđati ih.

- Ipak je pokupila stvari i otišla, a onda smo ju vidjeli kod susjeda. Znala je par puta tražiti da ju primimo opet kod sebe jer susjed navodno nije palio grijanje - kazao je svjedok. Njegova majka potvrdila je njegove riječi te je kazala da je, nakon što su žrtvu izbacili iz kuće, znala čuti kako se ona svađa s 72-godišnjakom s kojim je živjela.

Na sljedećem ročištu trebali bi ispitati vještaka psihijatra dr. Davora Zdunića, koji je, doznajemo, utvrdio da je okrivljeni u vrijeme počinjenja bio bitno smanjeno ubrojiv.

