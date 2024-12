Ubio ženu pa tvrdi: 'Pobjesnila je i napala me kolcem, uzeo sam nož kako bih se obranio...'

B. H. (72), kojega Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu tereti za femicid odnosno teško ubojstvo 39-godišnjakinje završio je u istražnom zatvoru kako ne bi ponovio (ne)djelo. Kako doznajemo, B. H. se pred istražiteljima branio tvrdeći da se žrtva sama ubola na nož, što on nije ni primijetio jer je otišla u dvorište. Kada ju je pola sata kasnije zatekao bez svijesti odmah je pozvao Hitnu pomoć i policiju.

Žrtvu je primio u svoj dom nakon što nakon što joj se, ispričao je, raspala veza sa susjedom. Njegova majka izbacila ju je iz kuće, pa joj je on, tvrdio je, odlučio pomoći nakon što se našla na cesti. Zajedno su pili, a u petak ujutro posvađali su se, tvrdio je, oko rakije. Ona je navodno tražila da joj natoči rakiju u praznu bocu, a on je to odbio jer joj je dao rakije i dan ranije.

- Pobjesnila je i napala me kolcem koji je dohvatila, a ja sam zgrabio nož kako bi se obranio - branio se 72-godišnjak.

Podsjetimo, policija je provela kriminalističko istraživanje 'femicida':

- U petak 29. studenog oko 6.40 sati, na kućnoj adresi na Črnomercu, verbalno su se, a potom i tjelesno sukobili osumnjičeni 72-godišnjak i 39-godišnjakinja koji žive u zajedničkom kućanstvu, pri čemu je 72-godišnjak u dvorištu kuće, ispred samog ulaza u kuću, nožem zadao ubodnu ranu 39-godišnjakinji, uslijed kojih ozljeda je ona preminula na mjestu događaja - izvijestila je zagrebačka policija.

Crna policijska statistika kaže da je svakih 15 minuta jedna žena u Hrvatskoj izložena nasilju, a ovo je 17. ubojstvo žene u ovoj godini.