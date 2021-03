Tegljači su i u četvrtak ujutro kad se digla plima nastavili s pokušajima izvlačenja teretnog broda Ever Given koji blokira prolazak kroz Sueski kanal, jedan od najvažnijih svjetskih plovnih puteva. Još se ne zna kad će ga uspjeti izvući do dublje vode, a na prolazak kroz kanal čeka najmanje 150 brodova koji nemaju druge opcije.

Japanski vlasnik broda ispričao se zbog cijelog incidenta i za velike probleme koje je izazvao drugim brodovima i njihovim vlasnicima koji su trebali proći kroz kanal. Iz kompanije Shoei Kisen kažu da surađuju s lokalnim vlastima na izvlačenju broda, ali da je cijela akcija 'iznimno kompleksna', prenosi Al Jazeera, navodeći i da je u četvrtak zabilježen i blagi pad cijene nafte.

Podsjetimo, kroz Sueski kanal prolazi oko 10 posto globalne pomorske trgovine i jedan je od najprometnijih kanala na svijetu. Ovo je i ključna veza između Atlantika i Pacifika za prijevoz nafte, plina i tereta.

Ne uspiju li riješiti relativno brzo ovaj prometni čep, brodarski stručnjaci kažu da će brodovi možda biti prisiljeni ići oko Afrike, što bi značajno produljilo putovanja.

Kad su ga otvorili prije više od 150 godina, Suez je bio dug 164 kilometra i dubok osam metara, a nakon nekoliko ekspanzija produbili su ga na 24 metra i produljili na 193 kilometra. Ovim kanalom dnevno prolazi 50-ak brodova, a kroz prošlu godinu gotovo 19.000 brodova je prošlo kroz Sueski kanal.