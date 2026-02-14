Dubravka Šuica sudjelovat će u Trumpovu 'Odboru za mir'...

Na sigurnosnoj konferenciji u Münchenu sudjeluje i povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica, a ondje je otkrila i svoj idući važan potez. Već sljedeći tjedan putuje u Washington, gdje će se priključiti radu Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, kazala je za Dnevnik Nove TV.

Šuica je najavila da će ondje predstavljati Europsku komisiju, iako Europska unija nije punopravna članica tog tijela. Ipak, kako je poručila, Bruxelles želi biti uključen i iskoristiti sve mehanizme koji su mu na raspolaganju.

U fokusu sastanka bit će plan obnove Gaze, a upravo je rekonstrukcija tog područja dio njezina resora. Šuica ističe da EU želi sudjelovati u dogovorima i dati svoj doprinos rješenju.

- Želimo iskoristiti svaki mogući alat koji nam je na raspolaganju, ali i taj Odbor za mir kako bismo dogovorili oko rekonstrukcije Gaze jer je to dio mog posla - kazala je Šuica.

Izrazila je i nadu da bi aktualna generacija političara mogla napraviti iskorak i pomoći u rješavanju dugotrajnog stanja na Bliskom istoku.

- Nadam se da će ova naša generacija biti sposobna riješiti stanje na Bliskom Istoku - zaključila je.