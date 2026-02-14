Obavijesti

News

Komentari 3
U IME EUROPSKE KOMISIJE

Dubravka Šuica sudjelovat će u Trumpovu 'Odboru za mir'...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Dubravka Šuica sudjelovat će u Trumpovu 'Odboru za mir'...
Zadar: Dubravka Šuica kod gradonačelnika Šime Erlića | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica otkrila je da sljedeći tjedan putuje u Washington na sastanak Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Admiral

Na sigurnosnoj konferenciji u Münchenu sudjeluje i povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica, a ondje je otkrila i svoj idući važan potez. Već sljedeći tjedan putuje u Washington, gdje će se priključiti radu Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, kazala je za Dnevnik Nove TV.

Šuica je najavila da će ondje predstavljati Europsku komisiju, iako Europska unija nije punopravna članica tog tijela. Ipak, kako je poručila, Bruxelles želi biti uključen i iskoristiti sve mehanizme koji su mu na raspolaganju.

U fokusu sastanka bit će plan obnove Gaze, a upravo je rekonstrukcija tog područja dio njezina resora. Šuica ističe da EU želi sudjelovati u dogovorima i dati svoj doprinos rješenju.

- Želimo iskoristiti svaki mogući alat koji nam je na raspolaganju, ali i taj Odbor za mir kako bismo dogovorili oko rekonstrukcije Gaze jer je to dio mog posla - kazala je Šuica.

Izrazila je i nadu da bi aktualna generacija političara mogla napraviti iskorak i pomoći u rješavanju dugotrajnog stanja na Bliskom istoku.

- Nadam se da će ova naša generacija biti sposobna riješiti stanje na Bliskom Istoku - zaključila je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
'Htjeli su mi oteti šumu i zemlju u Istri'’. Evo kako je tek jedan sud spriječio bandu DiCaprija!
NOVI DETALJI RADA BANDE

'Htjeli su mi oteti šumu i zemlju u Istri'’. Evo kako je tek jedan sud spriječio bandu DiCaprija!

Savjesni službenik suda u Puli spriječio je prevaru: 'Dvije stvari su bile sumnjive'. Donosimo i detalje otimačine na Pagu i pored Šibenika, gdje su Slovak i Poljakinja ostali bez kuća. Prevaranti koristili čak i veleposlanstva
DETALJI UŽASA Dvoje mrtvih na A3! Pretrčavali su cestu kod Novske pa ih udario automobil
JOŠ JE DVOJE U BOLNICI

DETALJI UŽASA Dvoje mrtvih na A3! Pretrčavali su cestu kod Novske pa ih udario automobil

Tijela muškaraca su prevezena u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcije
Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film
MILJENKO JERGOVIĆ

Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film

Film 'Svadba', zagrebačkog redatelja Igora Šeregija, urnebesna je komedija o onom što je nastalo nakon posljednjih ratova između Srba i Hrvata, ili nakon hipostaziranja šovinističke farse...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026