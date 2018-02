Sukob na Visu: 'U arheološkom području grade turističku kuću'

Građanska inicijativa "Spasimo Biševo" zadnjih mjeseci krenula je sa žestokom medijskom kampanjom da se na otočiću nedaleko od Komiže na Visu zaustavi bespravna dogradnja i prenamjena stare kuće u turistički objekt, a tvrdilo se da su time bili ugrožena crkva sv. Silvestra, arheološki lokalitet srednjovjekovnog samostana, te naselje Poje koje je nekad bilo središte otoka.

I Društvo arhitekata Split u studenom prošle godine prijavilo je investitora, tvrtku Ames Izleti d.o.o., komiške obitelji Ivčević, za nezakonito građenje u arheološkom području, zaštićenom krajobrazu, bez akta kojim se odobrava građenje i na nepropisno osiguranom gradilištu. Aktivisti iz Inicijative pokrenuli su i peticiju “Spasimo Biševo od betoniranja".

U prosincu nakon ovih akcija Ivčevićima je zaustavljena gradnja od strane građevinske inspekcije, no nisu utvrđena ugrožavanja kulturne baštine.

Foto: Pjerino Ivčević

- Prijavu sam napisala na inicijativu Stjepana Tafre, ali iz pozicije javnog interesa. Pokazalo se kako je prijava bila osnovana. Priče investitora kako se gradi fazno pa ne treba dozvola i slično su bile potpuno neutemeljene, a to se vrlo brzo i pokazalo budući da je gradilište zatvoreno. Kako bilo, investitor može riješiti ovaj svoj problem. I to je već započeo. Naime, u međuvremenu je dao izraditi glavni projekt i podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Međutim, Ames izleti nisu jedini koje smo ove godine prijavili za nezakonito građenje. Drugi očito trenutno imaju jače političke veze pa se o njima ne piše. Naravno, to nas neće obeshrabriti - rekla je arhitektica Mariana Bucat iz Društva arhitekata Split.

Foto: Društvo arhitekata Split Sporna kuća prije dogradnje

Pjerino Ivčević iz tvrtke Ames Izleti ističe da se uopće nije radilo o devastaciji baštine kako ih se prozivalo od strane inicijative "Spasimo Biševo" u brojnim medijima što je pokazao i nalaz splitskih konzervatora, već da su za svoj objekt za turizam počeli izvoditi radove na susjednoj parceli pored zaštićene crkve.

Naime, Ivčevići su na svojoj parceli bez dozvole počeli rekonstrukciju dijelova stare kuće, napravili betonsku cisternu za vodu do razine nulte točke dvorišta te iskopali i napravili temelj za bazen. Vjerovali su, kako kažu, da za cisternu i bazen su imali "zakonsku mogućnost te da za iste nije bila potrebna građevinska dozvola".

Dodaju da je sve preuveličano od člana obitelj koja ima kućicu na Biševu s još uvijek nejasnim ciljevima i plasirano medijima uz neistinite navode.

- Obiteljski smo se odlučili na ovu avanturu ni ne sluteći koje nas sve prepreke čekaju prema ostvarenju zacrtanog cilja. Nemamo vlastitih sredstava, pa smo krenuli graditi kreditom HBOR-a, te smo odlučili ovaj projekt ostvariti tako da objekt ljeti iznajmljujemo kao kuću za odmor, a zimi sami koristimo. Kao obitelj imamo uspješnu tvrtku koja se niz godina bavi turizmom, a potvrdu svoje kvalitete dobili smo kroz odlične ocjene zadovoljnih gostiju te nagradom od strane Hrvatske turističke zajednice koja mi je za 2016. dodijelila priznanje „Čovjek-ključ uspjeha u turizmu“ kao i za "djelatnika godine" - istaknuo je Ivčević.

Foto: Društvo arhitekata Split Sporna kuća nakon dogradnje

Kuću su zamislili kao mjesto na kojem bi gost dobio vrhunski smještaj i sadržaj okružen netaknutom prirodom, eko-vrtom, nasadima artičoka i kapara. Planirali su dovesti i nekoliko magaraca kojih više nema na tom opustjelom otočiću.

- Sam kredit je zahtijevao temeljitu pripremu i konzultacije kako bi sve bilo u skladu sa zakonom te smo nakon same realizacije kredita odmah pristupili samoj rekonstrukciji. Prije početka samih radova, koje smo radili po pravilniku o jednostavnim građevinama, konzultirao sam stručne ljude Konzervatorskog odijela iz Splita koji su mi usmenim putem dali do znanja da moja kuća i njene čestice nisu pod zaštitom te da je pod zaštitom samo crkva Svetog Silvestra. Ujedno mi je rečeno da ću mišljenje konzervatora dobit od Konzervatorskog odijela prilikom ishođenja građevinske dozvole, ukoliko bude potrebno. U međuvremenu smo od jednog susjeda, kojega smo također obavijestili o našim namjerama, doživjeli ogromne medijske napade i klevetanja kao i samu tužbu. Sin suvlasnice susjednog objekta šalje dopise svim medijima i institucijama u Hrvatskoj stvarajući ogroman medijski pritisak, stvarajući veliku štetu ugledu naše tvrtke, kao i samoj i obitelji, objedama i lažima do te mjere da je supruga doživjela i velike zdravstvene tegobe. Dopis šalje i Konzervatorskom odjelu u Splitu koji mu odgovara kako na mojoj parceli nema mjera zaštite, već se mjera zaštite odnosi samo na crkvu sv. Silvestra koja je u blizini. Dotični sin susjede i dalje ustrajava na prepiskama, bagatelizirajući stručnost konzervatora - rekao je Ivčević koji čeka dozvolu za rekonstrukciju.

Dodajmo da je iz Ministarstva kulture koje je razmatralo ovaj problem, poručeno da se trebaju provesti dodatna arheološka istraživanja na Biševu pod paskom konzervatora kako bi se otok bolje zaštitio.

Stoga, idući tjedan na otočić dolaze arheolozi.