'Sukob predsjednika Republike i Vlade šteti Hrvatskoj. Plenković je taj koji ima preveliki ego'

Da sukob na relaciji dva brda šteti Hrvatskoj, saborska oporba je složna. Većina njih koji su danas komentirali što i kako dalje s ovakvim odnosom, kao krivca i to zbog prevelikog ega vidi premijera Andreja Plenkovića.

- Sigurno je da ovo šteti državi u nekim pitanjima, ali taj odnos i sukob otišao je predaleko da bi sada moglo doći do zatopljavanja odnosa - poručuje Mostov Nikola Grmoja dok SDP-ov Arsen Bauk govoreći o daljini i prelaženju granica ne misli tako.

Sporan mu je odnos između predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika Vlade, kaže, ali ne smatra da je taj sukob još uvijek otišao predaleko.

- Može to otići još i dalje, mislim da imaju inspiracije i jedan i drugi. Na pitanje tko je tu više kriv, jedini odgovor koji se tu od mene očekuje da kažem premijer, sve drugo bi bilo svjetsko čudo pa ćemo ostati na osam svjetskih čuda. Predsjednik je, kao što je sam za sebe rekao, predsjednik s karakterom i nas koji smo s njim surađivali taj karakter ne čudi, a mislim da ni građane ne čudi. Uostalom, čini mi se po istraživanjima da je još uvijek najpopularniji - istaknuo je.

Na izjave predsjednika o ekipi na vlasti koja dolazi sa Zrinjevca, a čiji dio je i on sam bio, Bauk poručuje da to spada u slobodu mišljenja i izražavanja.

- Nekad su svi bili iz političke škole iz Kumrovca, sad su sa Zrinjevca - dodao je.

Grmoja se osvrnuo na današnji istup Milanovića, koji nakon objavljenog pisma koje je još prije tri mjeseca uputio Plenkoviću i u kojem ga u dosta pomirljivom tonu poziva da sjednu za stol, a jučerašnjeg Plenkovićevog javnog odbijanja ponovno zaoštrava odnos.

- Predsjednik danas u Požegi nastavlja sa zaoštravanjem sukoba uz zanimljivu poruku - "molim vas kao Boga, samo ne više nitko sa Zrinjevca." Složio bih se s tim da je Zrinjevac inkubator svega lošega u hrvatskoj politici i činjenica je da ljudi iz kruga Mate Granića drmaju političkom scenom, a da on namješta poslove ljudima povezanima s ruskim kapitalom, no i Milanović je dijete Zrinjevca, tako da je malo čudno to čuti iz njegovih usta. Milanović bi morao objasniti po čemu je on to bolji od ekipe sa Zrinjevca - kazao je.

HSS-ov Krešo Beljak smatra da je Milanović u pravu i vidi Plenkovića kao krivca za loše odnose na relaciji Pantovčak-Banski dvori.

- Zategnuti odnosi Plenkovića i Milanovića štete Hrvatskoj, ali mislim da je Milanović u pravu, za svaki razgovor je potrebno dvoje, a koliko poznajem Milanovića, siguran sam da je on taj koji će i dalje inicirati da ta suradnja bude na nekakvoj normalnoj razini. Uvjeren sam da je Plenković taj koji odbija suradnju i misli da je popio svu pamet svijeta, iako se nekad čini da je to Milanović, ali poznavajući obojicu, to je Plenković, on je krivac - istaknuo je.

I predsjednik Suverenista Marijan Pavliček smatra da država pati zbog Plenkovićeva ega.

- Hrvatska štetu trpi godinama. Premijer treba prihvatiti poziv. Sigurnost mora biti na prvom mjestu. Ego je zeznuta stvar, a Plenković ima veći ego od Milanovića i tu pati država. Milanović kaže "nikad više ekipa sa Zrinjevca, a on je sa Zrinjevca" - loša izjava. Ali premijer se treba odazvati i smiriti ego - kazao je.

Dvije najviše institucije u državi moraju naći načina da komuniciraju, poručuje zastupnica Zeleno-lijevog bloka Ivana Kekin.

- Ove natruhe korektnog ponašanja, koje smo imali prilike vidjeti, su sigurno koračić u dobrom smjeru, ali obzirom na povijest tog odnosa, kojem, nažalost, svi prisilno svjedočimo, jasno je da će biti potrebne puno ozbiljnije namjere i s jedne i s druge strane i puno ozbiljniji iskoraci da bi se taj odnos doveo do one razine koja je potrebna da građani ne bi trpjeli štetu. Pozivam još jednom i predsjednika Vlade i države da zakorače u tom smjeru hrabro - rekla je.

