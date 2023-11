Sukobi premijera s oporbom oko proračuna: 'Mi želimo Bulja za šefa svih narodnih straži'

Nakon što im je predstavio prijedlog proračuna, zastupnici su zasuli premijera Andreja Plenkovića replikama.

- Kažete da je proračun socijalno osjetljiv, daleko je to još uvijek od onoga što bi trebalo biti da bi socijalno najugroženiji mogli normalno živjeti - kazao je Socijaldemokrat Željko Pavić upitavši premijera kako im namjerava pomoći, obzirom da su plaće i minimalne mirovine i dalje premale.

- U našem mandatu prosječna neto plaća rasla je za 401 eura, u vremenu SDP-ove vlade 24 eura. Minimalna plaća je rasla 286 eura, u vrijeme SDP-ove vlade 41 eura. A pazite ovo, prosječna ukupna mirovina u našem je mandatu rasla 188 eura, a u SDP-ovo vrijeme osam eura. Osam. Broj nezaposlenih se smanjio za 118.000, a broj osiguranika otišao na 215.000 više. Mi u ovom trenutku imamo zaposlenih 1,6 milijuna ljudi. Nikada nije bilo više potpora sve ove godine, a ne samo u idućem proračunu - poručio je Plenković, a za povredu Poslovnika javila se SDP-ova Sabina Glasovac.

- Omalovažena sam kao sudionica vlade Zorana Milanovića, gdje je udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći bio viši negoli je danas, unatoč činjenici da je bila puno teža financijska situacija i recesija - uzvratila je.

Sukobi s oporbom

Sandra Benčić, predsjednica Kluba Možemo, pitala ga je zašto su Zakonom o turizmu najavili da će dodatno osloboditi plaćanja poreza na dobit ulaganja u turizam, ali neće, primjerice, u metalurški klaster, IT industriju i sve one industrije koje stvaraju kvalitetna i dobro plaćena radna mjesta.

- Vjerojatno je to primjer i manifestacije politike odrasta, Možemo kao ultra lijeva stranka se zalaže za to da imamo manji rast, tj da ne rastemo. To je možda najbitnije da studenti ekonomije shvate, a isto tako i naši građani. Novim Zakonom će doći do kvalitetnoj upravljanja destinacijama, boljeg razvoja, limitiranja stihijske izgradnje i strukturiranog razvoja. Da ste pratili, vidjeli biste dogovor Vlade i sektora ICT-ija da u sljedećih nekoliko godina za 100 posto povećamo broj zaposlenih u onome što je dio četvrte industrijske revolucije - odgovorio je i razbjesnio zastupnicu Benčić.

- Uvreda i očito laganje. Mi bi željeli da u Hrvatskoj rastu plaće i kvalitetnija radna mjesta, da rastu mogućnosti za ljude koji ovdje žive, a vi stvarate mogućnosti samo za investitore u turizmu, dok ove druge koji proizvode kontinuirano uništavate godinama - naglasila je pa dobila tri opomene jer se oglušila na predsjednika Sabora, što znači da je ostala bez prava na govor u daljnjoj raspravi.

Zastupnica Karolina Vidović Krišto pitala ga je oko Dalekovoda naglasivši kako hrvatski građani plaćaju jednu od najviših stopa PDV-a u EU.

- Poreze koje uzimate građanima dijelite svojim korumpiranim strukturama. Tako ste Pavlu Vujnovcu poklonili 50 milijuna eura prilikom kriminalnog otimanja Dalekovoda - kazala je, a Plenković istaknuo kako opet laže.

Jedan pokazatelj da proračun ne odgovora stvarnim potrebama društva je da broj učenika nikada nije bio manji, a broj učitelja ostaje isti, istaknuo je zastupnik Domovinskog pokreta Stephen Bartulica, koji je pozdravio načelno porezno rasterećenje, no upozorivši da tzv. porez na ekstra profit nije ukinut iako su rekli da će biti jednokratan.

- Rashodna strana proračuna raste, da, ali znate li koliko je rastao BDP od 2016. do danas? Sa 47 milijardi i na 67 milijardi, a znate koliko je rastao za vrijeme Glasovac, koja se našla uvrijeđenom? Manje od dvije milijarde. E, to vam pokazuje snagu. Što se tiče ovog poreza, ministar će vam rastumačiti što je mislio - rekao je Plenković.

BDP je padao za vrijeme Sanaderove vlade, čak nije rastao ni za ove dvije milijarde, kazao mu je SDP-ov Branko Grčić.

- Vaš koalicijski partner je rekao da nema novaca za 13. mirovinu iako su umirovljenici ove tri godine najveće žrtve inflacije. Kako to da će ove godine HNB transferirati preko 500 milijuna eura bankama, a vi ništa ne poduzimate da to oporezujete? To bi bila jedna pristojna 13. mirovina - naglasio je.

Premijer se prepucavao u predizbornom smislu, no na konkretnu temu o 13. mirovini nije odgovorio.

Bulj: 'Što ste u proračunu poduzeli za zaštitu granice?', Plenković: 'Imamo posebnu glavu koja će financirati vaše narodne straže jer želimo da budete šef svih narodnih straža'

Mostov Miro Bulj kritizirao ga je zbog uvođenja eura u najgore vrijeme, ali i politike borbe protiv ilegalnih migranata.

- Napunili ste blagajnu i sad to, kao, dijelite pred izbore. Da bi gospodarstvo i država bili sigurni, moramo osigurati sigurnost granice. Znamo da ilegalni migranti ulaze kako im padne na pamet - rekao je upitavši ga što je poduzeo u ovom proračunu da zaštiti granicu i sigurnost naših građana, a Plenković ga posprdao.

- Sigurno ćete pronaći u proračunu, to je Božinović inzistirao, da imamo posebnu glavu proračuna koja će financirati vaše narodne straže. Ja ne znam kako vi to niste vidjeli, mi želimo da Bulj bude šef svih narodnih straža na hrvatskim granicama jer je naročito u Cetinskoj krajini toliko velik intenzitet ilegalnih prelazaka granice da ih ih samo Buljeve straže mogu zaustaviti - rekao je pa se osvrnuo na uvođenje eura.

- To što je vama to žao i što ste najantieuropskija stranka, a koristite sve beneficije, to narod zna - dodao je, ali Bulj nije ostao bez odgovora.

- Da smo mi devedesetih godina čekali na vas i takve, ne bi se obranila Hrvatska. A što se tiče samozaštite, što ste sebe ogradili? To možete, ali od ilegalnih migranata, među kojima su i teroristi, ne možete poduzeti nikakve mjere - rekao je.

Zastupnik Ante Prkačin oštro ga je napao zbog koalicije sa SDSS-om.

- Da, u ovom proračunu ima sredstava za nacionalne manjine, i bit će ih, i bit će s nama u koaliciji i u trećem mandatu. To što je jednom dijelu političke scene 2023. neprihvatljiva suradnja s manjinama, uključujući srpsku nacionalnu manjinu, nije naš problem, nego vaš i onih koji imaju takve diskriminirajuće stavove, a prije 15 godina nisu trepnuli - rekao je Plenković.

Puljak o Anušiću, premijer prebacuje lopticu na Split

Marijana Puljak, zastupnica Centra, pitala ga je za izjavu da stupanj ministrova obrazovanja nije važan za tu poziciju, a što je rekao komentirajući ranije obrazovanje novog ministra obrane Ivana Anušića.

- To je šokantna izjava, ali se odražava i u proračunu obzirom da Hrvatska u obrazovanje ulaže daleko ispod prosjeka EU - dodala je, a Plenković prebacio priču na Split gdje je njezin suprug na vlasti.

- Briljantne umotvorine zamjenika gradonačelnika su odraz jednog fascinantnog znanja i političke inovativnosti. Takvog ima nije bilo stoljećima u Splitu. Što se tiče obrazovanja ministra Anušića, postoiji jedan temeljni princip, a to je izabrani, elektivni demokratski mandat, a ministar Anušić ga ima kao nositelj liste, župan i načelnik. A očito ste imali drugih preokupacija pa niste ispratili da je proračun za znanost i obrazovanje devet posto veći za iduću godinu u odnosu na ovu - rekao je.

Od građana ste uzeli 30, a dajete im sedam milijardi, kazao mu je Socijaldemokrat Zvane Brumnić. Premijer se osvrnuo na prijedlog Hrvoja Zekanovića da se izdvoje troškovi za obnovu saborskog inventara oštećenog, kako tvrde vladajući, prilikom lupanja po klupama.

- To je politička legitimacija oporbe, to je ta druga politička Hrvatska, destruktivna, bijedna, ili mrzi Srbe ili lažno optužuje za korupciju - rekao je, a Pavliček ga pitao što je s onom drugom Hrvatskom koja bespravno gradi vile na Hvaru ili koja je odgovorna za plin za cent i za niz drugih pronevjera.

Plenković Mostovcima: 'Cementirali smo vas u oporbi, mi ćemo dobiti povjerenje i treći put'

Mostov Nikola Grmoja naglasio je kako je narod pametan i neće HDZ-u dati i treći mandat.

- Ovo je vaš kraj i recite nam datum izbora, koliko se još moramo strpjeti da vas pošaljemo u povijest - rekao je, a Plenković mu poručio kako uvijek ima lažne, neargumentirane i difamirajuće komentare.

- Jednom kad izbacite članove Mosta iz Vlade kroz prozor zbog neviđene nelojalnosti, nije lako, vi živite s time, živjet ćete dugo, cementirali smo vas u oporbi, zabunili su se malo ovi u Sinju i Cetinskoj krajini što su izabrali ovog predvodnika narodnih straža, ali neće drugi put, a mi ćemo i treći put dobiti povjerenje građana jer, kao što ovaj proračun govori, činimo dobro za građane i gospodarstvo - rekao je Plenković.

Nešto malo kasnije je one koji su kad je predstavljao izvješće o stanju nacije lupali po klupama nazvao divljacima i pokrenuo novi krug sukoba i prepucavanja.

- Predsjedniče Sabora, trebali bi upozoriti premijera da ne može zvati zastupnike divljacima, to je ispod svake razine - kazao je Pavliček, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo kako nije opomenuo premijera jer nije mislio na sve zastupnike nego one koji su uništavali saborske klupe.

- Jedan dio zastupnika je ozbiljno oštetio klupe i ne znam kako bi drugačije nazvao to - dodao je, a zastupnica Dalija Orešković pozvala premijera da pokaže hrabrost i prošeće do njezine klupe te pronađe ta oštećenja o kojima, naglasila je, lažu.

- Vaša je klupa malo oštećena, ali postoje koje su jako pa bi bilo dobro da ih vi pogledate - rekao je Jandroković, a Orešković uzvratila kako njezina klupa nije nimalo oštećena.

- Lažete. Pokažite hrabrost pa pred svima prošećite i napravite inspekciju po našim klupama - kazala je, a Jandroković poručio njoj da laže ona.

Orešković o Agrokoru, premijer: 'Pitajte Petrova, on je glavni ekspert'

Potom je Orešković podsjetila premijera kako je još prije tri godine pitala tko će nadoknaditi propalo vještačenje u slučaju Agrokor i pitala koliko će generacija građana otplaćivati dug države prema Ivici Todoriću.

- Vis padate u skupni onih zastupnika ove druge Hrvatske koja je toliko kreativna i izmišlja da vam ja predlažem da sva ta pitanja uputite Petrovu, on vam je glavni ekspert za Agrokor. On je bolji financijski forenzičar nego svi revizori zajedno, to vam garantiram, to da nisam čuo osobno, ne bih vjerovao. Gospođo Orešković, na kraj pameti nam nije bio Agrokor, vlasnik nam je izručio kompaniju koja je propadala pred našim očima. Što se tiče vaših generalnih komentara, oni ne zavrjeđuju komentar - odgovorio je.