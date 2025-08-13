Suluda snimka iz Svete Klare: 'Vozačica je pretjecala preko pruge! Policija ima snimku'

Čovjek u crvenom automobilu u kojeg se vozačica gotovo zabila od šoka je stao nasred ceste. Vozim preko 20 godina, ali ovako nešto nikad nisam vidio, rekao nam je čitatelj o suludom potezu vozačice u sivom ili srebrnom Audiju u Svetoj Klari u Novom Zagrebu.

Pokretanje videa... 00:46 Pretjecanje u Svetoj Klari | Video: Čitatelj 24sata

Policija ima snimku

- Pa ona je pretjecala po prugi. Hej, po pružnom prijelazu. Ostao sam bez riječi. Prijavljeno je sve policiji preko MUP aplikacije, ali nažalost sunce je tuklo baš u kameru. Ne vidi se registracija. Ipak se nadam da će je pronaći i da će dobiti zasluženu kaznu. Jer ovo što je učinila...

- Nevjerojatno mi je da ljudi ne shvaćaju da sjede u 1500 kila željeza. Samo jedan ovakav idiotski potez i čovjek ode ranije u grob. Zašto? Da bi stigla 40 sekundi prije doma? Pa to je novozagrebačko naselje, odmah iza pruge su i dva ležeća policajca, ograničenje 40 km/h. Jednostavno ne mogu ovo shvatiti niti želim shvatiti. Ovo je ludost. Obijesna i suluda vožnja, dodao je čitatelj.

Poslali smo upit zagrebačkoj policiji zajedno sa snimkom. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.