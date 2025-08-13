Obavijesti

News

Komentari 16
STRAŠNO

Suluda snimka iz Svete Klare: 'Vozačica je pretjecala preko pruge! Policija ima snimku'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Suluda snimka iz Svete Klare: 'Vozačica je pretjecala preko pruge! Policija ima snimku'
Foto: Čitatelj 24sata

Nevjerojatno mi je da ljudi ne shvaćaju da sjede u 1500 kila željeza. Samo jedan ovakav idiotski potez i čovjek ode ranije u grob. Zašto? Da bi stigla 40 sekundi prije doma?!, ogorčen je čitatelj

Čovjek u crvenom automobilu u kojeg se vozačica gotovo zabila od šoka je stao nasred ceste. Vozim preko 20 godina, ali ovako nešto nikad nisam vidio, rekao nam je čitatelj o suludom potezu vozačice u sivom ili srebrnom Audiju u Svetoj Klari u Novom Zagrebu.

Pogledajte snimku

Pokretanje videa...

Pretjecanje u Svetoj Klari 00:46
Pretjecanje u Svetoj Klari | Video: Čitatelj 24sata

Policija ima snimku

- Pa ona je pretjecala po prugi. Hej, po pružnom prijelazu. Ostao sam bez riječi. Prijavljeno je sve policiji preko MUP aplikacije, ali nažalost sunce je tuklo baš u kameru. Ne vidi se registracija. Ipak se nadam da će je pronaći i da će dobiti zasluženu kaznu. Jer ovo što je učinila...

- Nevjerojatno mi je da ljudi ne shvaćaju da sjede u 1500 kila željeza. Samo jedan ovakav idiotski potez i čovjek ode ranije u grob. Zašto? Da bi stigla 40 sekundi prije doma? Pa to je novozagrebačko naselje, odmah iza pruge su i dva ležeća policajca, ograničenje 40 km/h. Jednostavno ne mogu ovo shvatiti niti želim shvatiti. Ovo je ludost. Obijesna i suluda vožnja, dodao je čitatelj.

Poslali smo upit zagrebačkoj policiji zajedno sa snimkom. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!
BIZARNA SNIMKA

VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!

Napravili su nered u kafiću, a onda su se preselili na obalu gdje su se nastavili mlatiti. Primorsko-goranska policija potvrdila nam je da su zaprimili dojavu te da su postupanja u tijeku
Potresna ispovijest Tamare: Morski pas pojeo mi je kolegicu pred očima. Kao scena iz 'Ralja'
JEZIVI NAPAD

Potresna ispovijest Tamare: Morski pas pojeo mi je kolegicu pred očima. Kao scena iz 'Ralja'

Nakon nekih sat vremena plivanja čula sam Christy kako vrišti. Prvo sam mislila da se utapa i viknula sam joj da se ne predaje. Ali onda sam shvatila da oko nje kruže morski psi, prisjeća se Tamara...
U kući kod Metkovića našli su mrtvu bebu. Uhitili su majku
UŽAS

U kući kod Metkovića našli su mrtvu bebu. Uhitili su majku

Tijelo novorođenčeta prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Dubrovniku gdje je provedenom obdukcijom utvrđeno kako je smrt djeteta nastupila nasilno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025