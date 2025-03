Šumica sva se trese: Obonjan se priprema za festival swinganja

Ljubitelji swinganja, poznato je, vole jadransku obalu, pa će ove godine na otočiću Obonjanu u šibenskom akvatoriju ponovno organizirati veliko okupljanje swingera pod nazivom “Spicy Island”. Trajat će od 28. lipnja do 2. srpnja, a cijene smještaja i sudjelovanja na petodnevnom eventu dosežu i 3199 eura, ovisno o tomu koju dozu luksuza netko želi tijekom boravka. Aranžmani u rasponu od 1200 do 2000 eura već su velikim dijelom rasprodani.

Organizatori najavljuju da je riječ o događanju koje snove pretvara u stvarnost, odnosno o nevjerojatnih pet dana “na privatnom otoku”, na kojem će se okupiti oko 600 ljudi kojima je swinganje stil života. Dobrodošli su i parovi i solo swingeri. “Naš omiljeni otok može se pohvaliti s više od 250 prostranih, prilagođenih i ekološki prihvatljivih luksuznih šatora, drvenih kućica i apartmana u bungalovima, smještenih oko bujne vegetacije. Zagrlite osvježavajući morski zrak i prekrasan pogled na Jadran u svom smještaju s pogledom na more ili uživajte u miru i tišini borove šume”, piše na stranicama na kojima možete rezervirati smještaj i sudjelovanje. Swingerima je Obonjan očito savršen za okupljanja s obzirom na to da ga zovu “omiljeni otok”, a događanje “Spicy Island” na Obonjanu je bilo upriličeno i prošle te pretprošle godine. Na stranici spicymatch.com mogu se, među ostalim, vidjeti recenzije prethodnih swingerskih okupljanja na Obonjanu. Ocjene su u pravilu maksimalne. Vidljivo je da su na okupljanju bili parovi i samci iz raznih zemalja, poput Njemačke, Italije, Velike Britanije, Slovenije, Češke, Španjolske, Albanije i, naravno, Hrvatske.

Obilazak nove turisti?ke atrakcije otoka Obonjana | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Nadolazeće događanje najavljuje i pornoglumica te voditeljica “Naked Newsa’” Marina Valmont, koja je objavila nekoliko reportaža iz Šibenika, u kojima promovira otok Obonjan i hrvatski turizam. Video reportaže nazvali su “Gola crvenokosa na hrvatskom swingerskom otoku” te “Vruća crvena MILF istražuje hrvatski otok golotinje”. Minimalna cijena za pet dana swingerskog festivala je 1100 eura (boravak u šatoru), a najskuplji aranžman za veliki luksuzni apartman stoji 3199 eura. Opisuju ga kao “mnogo više od običnog bungalova ili mobilne kućice”, s obzirom na to da apartmani Sun Lodge pružaju glamping u najboljem izdanju - opremljeni su super udobnim krevetima, čistom posteljinom i ručnicima. Svi imaju vlastitu kupaonicu, rasvjetu, klima-uređaj, utičnice, sušilo za kosu, sef, minibar, ormar i ogledalo, USB priključke te vanjsku terasu za opuštanje.

Može se uzeti i još koja noć ekstra boravka nakon što event završi, a tu se cijene kreću od 145 do 475 eura za noć. Zajednička vožnja brodom od Šibenika je 60 eura po osobi, a određen je i ograničen broj mjesta za sidrenje za one koji na otok dolaze privatnim brodovima. Vez stoji 999 eura, a to uključuje i dva obroka te pristup svim partyjima na okupljanju, kojih će biti i danju i noću. Navodi se da će biti organizirani partyji pokraj bazena “u srcu akcije”, a dok ne budu predani strastima, sudionici okupljanja moći će se baviti mnogobrojnim sportovima na vodi (veslanje, ronjenje), obilaziti otok, prepuštati se opuštajućim masažama i jogi uz zalazak sunca ili ležati pod vedrim nebom uživajući u pogledu na zvijezde. Ukratko, sve se opisuje kao bijeg od svakodnevice u kojem se spajaju avantura i relaksacija, pri čemu nošenje odjeće tijekom cijelog boravka nije obavezno i prepušta se na izbor sudionicima.

Foto: Hrvoje Jelavic/Vecernji list

Inače, otok Obonjan nekad je nosio naziv “otok mladosti” s obzirom na to da je bio veliko okupljalište izviđača iz cijele Hrvatske, koji su dio odmora provodili radno, s krampovima i lopatama u rukama, uređujući ovu slikovitu oazu u blizini Zlarina, koja je do tada imala nadimak “otok zmija”. Ostatak vremena družili su se, kupali, sunčali i sklapali prijateljstva, pa mnogi kažu da je to bilo prekrasno vrijeme ljubavi i zajedništva.

Sedamdesetih godina Obonjan je dobio turističku namjenu, a tijekom Domovinskog rata postao je sklonište za izbjeglice. Poslije se Grad Šibenik upisao kao vlasnik svih parcela i nekretnina, a Savez izviđača Hrvatske pokrenuo je tužbu protiv Grada tražeći vlasništvo nad otokom. Spor su izgubili i Obonjan je ostao u vlasništvu Šibenika, ali prepušten sam sebi. Ono što su mladi izviđači svojedobno sagradili počelo je propadati, a onda je sve predano u ruke stranim investitorima, Britancima, koji su otok uzeli u koncesiju na 43 godine. Danas je ovaj otok “fancy” meka za one dubljeg džepa i na njemu je sagrađen resort s luksuznim glampingom i bungalovima. U promociji vlasnici resorta neistinito predstavljaju otok kao privatni, da bi privukli goste, i na njemu se smještaj može bukirati od 8. srpnja do 4. rujna. Ostatak termina rezerviran je za privatne evente.

Obilazak nove turisti?ke atrakcije otoka Obonjana | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Priča kaže da se posljednjih godina zapravo ni ne zna što se točno zbiva na otoku, s obzirom na to da na događanja idu mahom stranci koji mogu platiti iznimno skupe aranžmane. Svojedobno, u ljeto 2019., isplivale su slike na kojima holivudski glumac Jared Leto hoda po Obonjanu pri čemu izgleda kao Isus, odjeven u dugu bijelu halju, dok istodobno propovijeda skupini ljudi. Navodno je riječ o njegovim sljedbenicima, koji ga nazivaju Prorok (The Prophet), pri čemu su pripadnice Jaredove “vojske” uglavnom mlade djevojke koje svog idola slijede posvuda kamo odluči otići. Sve je bilo najavljeno kao višednevni glazbeni festival, s obzirom na to da Jared Leto ima bend, s cijenama ulaznica do 6500 dolara.