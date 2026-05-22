Sumnja na ekološki skandal u Trilju: Zasipaju li rimski put otpadom iz kemijske industrije?

U naselju Gardun nedaleko od Trilja otvoreno je pitanje oko uređenja starog rimskog puta, nakon što je Udruga 'Gaius Laberius' Gardun objavila da se trasa, prema njihovim tvrdnjama, zasipa materijalom za koji sumnjaju da potječe iz ostataka kemijske industrije Cetinka iz Trilja, javlja Dalmacija Danas. Kako su naveli iz Udruge, uzeti su uzorci materijala koji su poslani na analizu kako bi se provjerila količina negativnih zračenja, odnosno obavila kontrola Geiger-Müllerovim brojačem. Nakon što budu poznati rezultati, najavili su podnošenje prijave nadležnom državnom tijelu.

Iz Udruge su se obratili i vlasnicima zemljišta uz put i stazu na kojoj se izvode radovi.

- Molimo vlasnike zemljišta uz predmetni put/stazu, ako dobiju poziv ili određeni oblik prijave, neka se odazovu - poručili su.

Objavu je potpisao predsjednik Udruge Damir Banić, mag. oec.

Na problem je ranije upozorio i Miroslav Čalo iz Domovinskog pokreta, koji je ustvrdio da je umjesto jalovine na lokaciju dovezen građevinski otpad u kojem se, kako tvrdi, nalaze plastika i drugi otpadni materijali.

Na njegove navode reagirao je triljski gradonačelnik Ivan Bugarin. Kazao je kako nije upoznat s detaljima slučaja, ali je poručio da će odmah izdati nalog za uklanjanje otpada te osigurati adekvatnu sanaciju puta.

Cijeli slučaj izazvao je zabrinutost među stanovnicima Garduna, posebno zbog sumnji da bi moglo biti riječ o potencijalno opasnom materijalu.