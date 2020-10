Sumnjaju u nastup diktatora Kima: 'On je dobar glumac'

Više je puta zahvalio vojsci i građanima na odanosti i na tome što su ostali zdravi u doba pandemije koronavirusa za koju tvrdi da nije odnijela nijedan život u njegovoj izoliranoj zemlji, u što mnogi sumnjaju

<p>Analitičari sumnjaju u iskrenost suza i kajanje koje je sjevernokorejski diktator <strong>Kim Jong Un</strong> iskazao u emotivnom govoru na vojnoj paradi ovaj vikend i tvrde da je, osim što je političar, i dobar glumac.</p><p>Kimu je na vojnoj paradi, na kojoj su pokazane nove i dosad najveće interkontinentalne balističke rakete Sjeverne Koreje, drhtao glas dok je govorio o „suzama zahvalnosti” za trud njegova naroda.</p><p>Više je puta zahvalio vojsci i građanima na odanosti i na tome što su ostali zdravi u doba pandemije koronavirusa za koju tvrdi da nije odnijela nijedan život u njegovoj izoliranoj zemlji, u što mnogi sumnjaju. </p><p>To je imalo svoju cijenu - kako bi zaustavio virus, Kim je u siječnju dodatno zatvorio granice svoje siromašne države, a analitičari smatraju da je to pojačalo učinak međunarodnih sankcija, uvedenih zbog programa naoružanja, na gospodarstvo komunističke države. </p><h2>Žrtva za narod</h2><p>Kim je na televiziji nekoliko puta prikazan s gestama koje izgledaju kao da je brisao suze.</p><p>- Naši ljudi ukazali su mi povjerenje, visoko poput neba i duboko poput mora, ali nisam to uvijek uspijevao opravdati na primjeren način - rekao je sjevernokorejski vođa.</p><p>- Jako mi je žao zbog toga - dodao je i za gospodarsko stanje u državi okrivio međunarodne sankcije, koronavirus i niz razornih tajfuna i poplava.</p><p>Bila je to njegova druga isprika u nekoliko tjedana. Prema tvrdnjama Seula, Kim je u rujnu rekao da mu je „veoma žao” zbog ubojstva Južnokorejaca u teritorijalnim vodama Sjeverne Koreje.</p><p>Kim je na paradi u subotu obećao da će biti bolje.</p><p>- Još jednom na ovom mjestu svečano obećajem da ću ispuniti vaše povjerenje čak i ako mi tijelo rastrgaju na komadiće.</p><p>Kim time nastavlja predstavljati vladajuću obitelj, koja komunističku državu vodi duže od 70 godina, kao junake koji se žrtvuju za svoj narod.</p><p>No priznanje da je radio pogreške u velikoj je suprotnosti s propagandom kakvom se služio njegov djed Kim Il Sung, 'nepogrešivi' utemeljitelj Sjeverne Koreje.</p><p>Kim Jong Un vlast je preuzeo nakon smrti oca Kim Jong Ila 2011., a promatrači smatraju kako je Sjeverna Koreja od tada učinila malene korake prema ublažavanju kulta ličnosti. </p><h2>Krokodilske suze</h2><p>Bivša analitičarka Sjeverne Koreje za američku vladu <strong>Rachel Lee</strong> paradu je opisala kao odmak od uobičajenog.</p><p>Njegov govor bio je o narodu i „pažljivo smišljen da se čini iskrenim i da se s njim može poistovjetiti”.</p><p>- To je posljednji primjer izmijenjene propagandne strategije Sjeverne Koreje, kojoj je cilj slanje poruka način s kojim se više može povezati - rekla je.</p><p>- Kimova skromnost i iskrenost, njegove suze i jecaji, bili su vrlo neobični - dodala je. </p><p>Analitičari podsjećaju da je Kimov režim optužen za brojna kršenja ljudska prava i progone, ponekad i članova obitelji.</p><p>- Prvo, on je političar. To znači da je dobar glumac - naglašava <strong>Andrej Lankov </strong>iz tvrtke Korea Risk Group koja se bavi istraživanjem izolirane države.</p><p>- Kim bi stvarno htio da mu narod dobro živi, no opstanak režima mnogo mu je važniji od preživljavanja siromašnih seljaka u udaljenim pokrajinama - rekao je Lankov.</p><p>Bivša analitičarka CIA-e Soo Kim smatra da se Kim odlučio za suze kako bi „nadoknadio neuspjehe u ispunjavanju osnovnih obećanja narodu”.</p><p>Južnokorejske novine Korea Joongang Daily diktatorov nastup nazivaju "krokodilskim suzama".</p><p>- Brzo je postao euforičan kad je na vojnoj paradi ugledao nove interkontinentalne balističke rakete - napisao je list. </p>