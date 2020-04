'Sumnjam da će Plenković pristati na zajednički vijenac'

Nakon što je dignuo na zadnje noge branitelje, radikalnu desnicu te HDZ-ovce rekavši da ploče HOS-a s pozdravom "Za dom spremni” treba baciti, predsjednik Zoran Milanović sada poziva Plenkovićevu Vladu da polože zajednički vijenac poginulima u akciji Bljesak. No, čini se kako, barem za sada, u Vladi o tome ne razmišljaju. Do obilježavanja akcije Bljesak još je šest dana, a premijer Plenković odluku bi mogao donijeti u zadnji čas.

- Milanović se sada pokušava izvući zbog te izjave s HOS-om. Prvo sanira štetu citirajući Tuđmana, a sada predlaže zajednički vijenac. No, pitanje hoće li se to do petka kada je obljetnica izgladiti, u što sumnjam. Pritisak je unutar HDZ-a sada da se ne surađuje s Milanovićem tako da je moguće da se ne prihvati zajednički vijenac. S druge strane, u Jasenovac su išli zajedno i to je bilo odlično jer je ljudima dosta više bespotrebnih prepucavanja - govori nam sugovornik blizak premijeru Plenkoviću koji dodaje da je s tom izjavom Milanović ponovno u javno- politički diskurs vratio ustaše i partizane.

Drugi, pak, sugovornik iz vrha HDZ-a ističe kako je predsjednik Milanović izjavom o tome da se ploče HOS-a trebaju baciti ponovno počeo graditi negativni imidž kod HDZ-ovaca koji su u jednom trenutku bili zaboravili na njegov politički govor.

- Sumnjam da će Plenković sada pristati na zajednički vijenac jer će tako otvoriti napade desnice na sebe, a to mu ne treba sada - smatra naš sugovornik.