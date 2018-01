'Sumnjamo da je Anne ubijena, želimo obdukciju u Francuskoj'

Nakon što je stigla potvrda da posmrtni ostaci pronađeni u Tržiću Tounjskom pripadaju nestaloj Francuskinji Anne-Cecile Pinel u njenoj zemlji sumnjaju da je djevojka ubijena.

Zbog toga je odvjetnica obitelji Corinne Herrman zatražila da se obdukcija provede i u Francuskoj, piše Le Dauphine.

"Prvo su ugledali kostur pa malu crnu gumenu čizmu..."

S makadamske ceste u zaseoku Ključ u Tržiću Tounjskom spustili smo se kroz kupine i trnje prema dalekovodu. Na grmlju se još nalaze ostaci policijske vrpce kojom je 7. siječnja ograđeno mjesto na kojem su nađeni posljednji ostaci Anne-Cecile Pinel (23). Iako je ona napokon identificirana, njena smrt i dalje je veliki misterij.

Uz sami dalekovod, gdje su lovci našli njezine ostatke, nalaze se dva ugašena bijela lampaša. Ondje ih je vjerojatno zapalio netko od mještana tko se sažalio nad strašnom sudbinom djevojke za kojom su otac Michel i majka Ghislaine tragali 1276 dana.

- Prvo su uz betonsko postolje dalekovoda uočili kostur, pa lubanju, a potom zdjelicu i bedrenu kost. Kraj bedrene kosti stajala je mala crna čizma, a malo dalje u grmlju druga čizmica - priča jedan od mještana.

Prema veličini su odmah zaključili da je riječ o ženskoj osobi ili djetetu i odlučili su pozvati policiju. S obzirom na to da smo se do dalekovoda probijali kroz kupine i trnje, a s druge strane je velika čistina, odnosno polja, čini nam se logičnije da je Anne došla s te donje strane do dalekovoda.

Zasad su moguće dvije verzije smrti. Prvo, moguće je da je tamo htjela sjesti i odmoriti se te da je zatim pala i udarila glavom u postolje dalekovoda. Druga je mogućnost, mnogo strašnija, da je netko njezino tijelo tamo donio nakon što ju je udario nečim po glavi.

Kako je stigla u polje?

Posljednji sati života Anne-Cecile tako će i dalje biti obavijeni velom tajne. Nitko zasad ne zna objasniti kako je i zašto djevojka koja je imala slušni aparatić odlutala s festivala psihodelične glazbe “Momento demento” te tople srpanjske večeri. Mjesto na kojem su pronađeni njezini ostaci od lokacije festivala udaljeno je sat vremena hoda.

- To područje nikad nije bilo označeno kao minski sumnjivo jer tu su nekad bila polja, a sela su bila nastanjena. U vrijeme rata ovdje je bila prva crta bojišnice - kažu nam zgroženi mještani koji o pronalasku tijela pričaju tiho, ispod glasa.

Načelnik Tounja Ivica Sopek rekao nam je kako je u Tržiću Tounjskom živjelo 170 mještana, većinom srpske nacionalnosti, koji su 1995., nakon Oluje, napustili to selo i većina ih se nikad nije vratila. Prema popisu iz 2011. godine, ondje je živjelo 17 stanovnika, a danas ih je tamo još i manje, uglavnom starije dobi. Otkrio nam je kako poznaje lovca koji je našao njezine kosti, ali on zbog policijske istrage ne želi istupati u medijima.

Dalekovod kraj kojeg su pronađeni njezini ostaci nalazi se oko 1,5 kilometara od napuštene kuće u kojoj su u prvim danima potrage, u ljeto 2014. godine, pronađene njezine osobne stvari: torbica s novčanikom u kojem nije bilo dokumenata i novca, napola puna bočica vode i mobitel.

Stvari uredno poredane

Sve te stvari su u napuštenoj ruševnoj kući na osami, međutim, bile uredno posložene. No to očito nije privuklo pozornost istražitelja svih ovih godina.

- Unatoč opsežnoj potrazi u kojoj je desetak dana više od 70 ljudi prešlo stotine kilometara, taj dio terena nismo pretraživali - rekao nam je voditelj stanice HGSS-a Karlovac Dubravko Butalo dodavši da nisu ulazili u područja koja su na njihovim kartama bila označena kao minski sumnjiva. Mještani pak tvrde da dio na kojem je nađena nikad nije bio miniran, a i na kartama koje nam je pokazao načelnik općine stoji da to nije minski sumnjivo područje. Sad je jasno da su tragači cijelo vrijeme bili svega nekoliko stotina metara udaljeni od njezina tijela...

Potragu im je sigurno otežavalo to što je u ljeti vegetacija na tom području jako bujna. Čak i sad, po zimi, kad je sve prohodnije, nije jednostavno doći do mjesta na kojem je pronađena. Time je njezin nestanak još misteriozniji.

Vrlo je teško iz zraka i dronovima uočiti bilo što u takvim uvjetima. Kako su nam objasnili, vegetacija utječe i na strujanje zraka i tako ometa potražne pse da pronađu tijelo. Županijsko državno odvjetništvo u utorak je izvijestilo kako je gotova DNK analiza i potvrđen identitet, a kako doznajemo, do kraja tjedna trebali bi se znati rezultati obdukcije. Nadaju se kako će obdukcijom na Zavodu za sudsku medicinu uspjeti utvrditi uzrok smrti i ostale okolnosti. Sve do tada ne može se isključiti ni najcrnji scenarij. Je li Anne-Cecile možda bila žrtva brutalnog zločina? Njezini roditelji, koji su tri i pol godine tragali za kćeri, još nemaju mir u duši. Dokle god se ne rasvijetle okolnosti smrti, ne misle odustati.

Bitka tek počinje, želimo znati istinu

Tijelo Anne-Cecile Pinel, nestale 21. srpnja 2014. godine u Hrvatskoj, je pronađeno. Izgubio joj se trag dok je bila na festivalu. Tad se mobilizirala cijela obitelj, s rođacima i prijateljima, da saznamo istinu.

Počeo je tako svoj jučerašnji tekst otac preminule Francuskinje Olivier Pinel. Najavio je novu borbu za istinu, što se zbilja odvijalo u Hrvatskoj i kako je njegova kći stradala.

- Osnovali smo udrugu koja je tragala za njom. U početku nam se pridružilo na stotine članova. Na internetu se priključilo na tisuće ljudi koji su na različitim stranicama pomagali i širili vijest o nestanku - opisao je početak obiteljske kalvarije.

Građani su s njima dijelili sve što bi saznali te su im slali na tisuće poruka podrške. Obitelj im, piše Olivier, to nikad neće moći zaboraviti.

Pomoć ipak nije bila samo virtualna. Angažirali su se s prijateljima u kampanjama u brojnim gradovima u Francuskoj i inozemstvu. Organizirali su i skupove podrške obitelji te su je aktivno tražili u Hrvatskoj.

- Svima nam je zajednički cilj saznati istinu. Iako su njezino tijelo pronašli, ne znamo istinu. Naša borba još nije gotova. Ona će završiti onoga dana kad doznamo stvarne okolnosti njezine smrti - napisali su roditelji Anne-Cecile. Još čekaju rezultate francuske i hrvatske istrage. Čekaju i predstavnike pravosuđa da se prema slučaju Anne-Cecile odnose dostojanstveno i s poštovanjem, jer oni neće odustati od kćeri.