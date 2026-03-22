Šumoborci u Motovunskoj šumi posadili tisuću sadnica hrasta

Sadnjom tisuću sadnica hrasta lužnjaka u Motovunskoj šumi, 200 izviđača i šumara Hrvatskih šuma obilježilo je Svjetski dan šuma, a to je je bila 164 akcija pošumljavanja koja se provodi u sklopu volonterske akcije Šumoborci, izvijestio je u nedjelju Savez izviđača Hrvatske.

Organizatori akcije, koja se održava petu godinu, su Savez izviđača Hrvatske, Hrvatske šume i kreativna agencija HEARTH, a dosad je posađeno preko 230.000 sadnica na 25 lokacija širom Hrvatske, u čemu je sudjelovalo više od 13.500 volontera.

Na Svjetski dan šuma u subotu, u sadnji tisuću stabala hrasta lužnjaka u Motovunskij šumi sudjelovali su volonteri z izviđačkih udruga iz Pule i Rijeke te učenici i nastavnici Osnovne škole "Vazmoslav Gržalja" iz Buzeta, organizirani u Školsku izviđačku grupu.

Stručnu pomoć volonterima u sadnji pružili su djelatnici Hrvatskih šuma iz šumarije Buzet, a glavni pokrovitelj bila je kompanija Valamar Riviera.

Organizatori su za volontere osigurali tople napitke, sendviče, radne rukavice, sadnice i alat za sadnju. Prije početka sadnje, predstavnici Saveza izviđača Hrvatske i Hrvatskih šuma održali su izlaganje o važnosti šuma i sadnje stabala te pokaznom vježbom prikazali ispravan način sadnje sadnica i postavljanja štitnika za sadnice.

Ti štitnici, tzv. Tulijeve cijevi, pomoći će u odrastanju mladih sadnica uzgajanih u rasadniku Hrvatskih šuma. Štitit će ih od mraza i hladnoće, ali i od divljih životinja koje obožavaju hraniti se mladim izdancima.

Šumoborci su edukativni dio projekta CO2MPENSATING BY PLANTING, a od početka do sada postali su najveći volonterski program sadnje stabala u Hrvatskoj. Taj je program svojevrsni je mlađi brat kampanje Boranka, koju organiziraju isti organizatori, no Boranka se bavi pošumljavanjem požarišta Dalmacije, a Šumoborci obnavljaju šume uništene djelovanjem klimatskih promjena, najviše u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Klimatski ekstremi, sve jače suše, olujna nevremena, razni štetnici i nametnici koji su došli s drugih kontinenata, rade ogromnu štetu šumama i uništavaju milijune stabala godišnje.

Hrvatske šume godišnje širom Hrvatske posade više od devet milijuna novih sadnica, ali ni oni sami ne mogu sanirati svu nastalu štetu, stoga im je pomoć izviđača itekako dobro došla.

Glavni pokrovitelji projekta su Predstavništvo Europske komisije i Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Projekt je na festivalu održivosti GREENCAJT osvojio glavnu nagradu za Najbolju zelenu kampanju u Hrvatskoj.