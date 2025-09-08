Tim Hitne pomoći je u noći na subotu pokušavao pomoći muškarcu (27) koji se ozbiljno ozlijedio u Kuršancu. No on je u kombiju glavom u glavu udario djelatnika i pobjegao
Sumrak uma u Međimurju: Pijan se rasjekao kad je pao na čašu pa udario radnika Hitne
Međimurska policija privela je 27-godišnjaka zbog počinjenja kaznenog djela prisile prema zdravstvenom radniku nakon što je prošlog tjedna u Kuršancu izazvao kaos na intervenciji gdje je sam trebao pomoć.
Kako su napisali iz policije, muškarac je u tom trenutku bio pijan, a tim je došao na poziv u petak oko 22 sata nakon što si je rasjekao ruku. Imao je veću posjekotinu jer je pao na čašu.
- U trenutku kada mu je zdravstveni radnik pokušavao sanirati ranu na ruci, udario ga je glavom u njegovu glavu. Nakon toga je 22-godišnjak prestao s pružanjem pomoći, dok se osumnjičeni udaljio iz vozila hitne medicinske pomoći - pišu iz policije.
Djelatnik Hitne nasreću nije ozlijeđen, no trauma ostaje.
Prijavljenom muškarcu sada prijeti do tri godine zatvora.
