Obavijesti

News

Komentari 1
HTIO GA NOKAUTIRATI

Sumrak uma u Međimurju: Pijan se rasjekao kad je pao na čašu pa udario radnika Hitne

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Sumrak uma u Međimurju: Pijan se rasjekao kad je pao na čašu pa udario radnika Hitne
Oznake hrvatske policije | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Tim Hitne pomoći je u noći na subotu pokušavao pomoći muškarcu (27) koji se ozbiljno ozlijedio u Kuršancu. No on je u kombiju glavom u glavu udario djelatnika i pobjegao

Međimurska policija privela je 27-godišnjaka zbog počinjenja kaznenog djela prisile prema zdravstvenom radniku nakon što je prošlog tjedna u Kuršancu izazvao kaos na intervenciji gdje je sam trebao pomoć.

Kako su napisali iz policije, muškarac je u tom trenutku bio pijan, a tim je došao na poziv u petak oko 22 sata nakon što si je rasjekao ruku. Imao je veću posjekotinu jer je pao na čašu.

-  U trenutku kada mu je zdravstveni radnik pokušavao sanirati ranu na ruci, udario ga je glavom u njegovu glavu. Nakon toga je 22-godišnjak prestao s pružanjem pomoći, dok se osumnjičeni udaljio iz vozila hitne medicinske pomoći - pišu iz policije.

Djelatnik Hitne nasreću nije ozlijeđen, no trauma ostaje.

Prijavljenom muškarcu sada prijeti do tri godine zatvora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'
LIJEČNICE NAPUSTILE HRVATSKU

'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'

Ključni problemi hrvatskog zdravstva su korupcija i klijentelizam, kaže za 24sata dr. Križić koja danas ima privatnu praksu u Frankfurtu.
Počinje nova nastavna godina, a stručnjaci predlažu: 'Ukinite ocjenjivanje u nižim razredima'
PRVO ŠKOLSKO ZVONO

Počinje nova nastavna godina, a stručnjaci predlažu: 'Ukinite ocjenjivanje u nižim razredima'

• U školu kreće oko 36.000 prvašića • Dvojka iz matematike je jako loše utjecala na mog sina, kaže nam majka osmogodišnjaka iz Zagreba
Užas u Požegi: Vozilom naletio na pješaka koji je nosio dijete u naručju, prevezli ih u bolnicu
PREVEZENI U BOLNICU

Užas u Požegi: Vozilom naletio na pješaka koji je nosio dijete u naručju, prevezli ih u bolnicu

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o muškarcu koji je u rukama nosio bebu i nisu teže ozlijeđeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025