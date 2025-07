Sunčano, ali nestabilno: Mogući su kiša, grmljavina i jak vjetar

U ponedjeljak će biti pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku. U zapadnim predjelima poslijepodne mala vjerojatnost za kišu ili pljusak s grmljavinom, objavio je DHMZ. Krajem dana i u noći pljuskova s grmljavinom i jakim vjetrom može biti i u središnjim te istočnim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i zapadni te sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 33 °C.

U utorak će biti većinom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti povremeno više oblaka, ponajprije u noći i ujutro kada je u središnjim i istočnim područjima moguće malo kiše ili pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 15 do 19, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 29 do 33 °C, u gorju malo niža.

