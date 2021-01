U Hrvatskoj će u utorak prevladavati djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano vrijeme, a uz više oblaka u gorju te na istoku mjestimice može pasti malo snijega, uglavnom u prvom dijelu dana, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Poslijepodne sa sjeverozapada doći će do postupnog porasta naoblake. Ujutro je na kopnu moguća magla.

Vjetar u unutrašnjosti uglavnom će biti slab. Na Jadranu će umjerena, na sjevernom dijelu i jaka bura, malo oslabjeti i okrenuti na sjeverni te sjeverozapadni vjetar.

Ujutro će biti hladno osobito uz granicu sa Slovenijom i u gorju.

Najviša dnevna temperatura kretat će se od -3 do 1, te između 6 i 11 Celzijevih stupnjeva na obali, otocima i u unutrašnjosti Dalmacije.

Nema poteškoća u pomorskom i željezničkom prometu

Na cestama u unutrašnjosti mjestimice ima magle pa HAK vozače poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.

Zbog jakog vjetra promet je zabranjen za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle na autocesti A7 Draga-Šmrika, lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica i Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene.

Na autocesti A1 između južnog dijela tunela Sveti Rok i vijadukta Božići te autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvora Oštrovica i tunela Tuhobića vozi se uz ograničenje brzine zbog povremeno jakih udara vjetra, no autoceste su otvorene za sve skupine vozila.

Zimski su uvjeti na pojedinim cestama u Gorskom kotaru i Lici.

U pomorskom i željezničkom putničkom prometu trenutno nema poteškoća.

Upozorenja za iduće dane

Sutra malo snijega može pasti u gorju, Posavini i Baranji, dok se u četvrtak ponovno povećava vjerojatnost za snijeg diljem unutrašnjosti, prognozira meteorologinja N1 Televizije Tea Blažević.

Oborine će biti i na potresom pogođenom području, gdje je moguće stvaranje tanjeg snježnog pokrivača od nekoliko centimetara. Koja pahulja izgledna je i na dijelu obale, i to ne samo sjevernog Jadrana, već i južnije, pa i na otocima.

U četvrtak nas čeka i nova epizoda bure, koja će ponovno biti olujna na udare i pojačavat će dojam hladnoće. Na kopnu će umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak lokalno imati jače udare.

Sve hladnije će biti prema kraju tjedna, osobito tijekom noći i jutra. U danima vikenda temperature bi se u dijelovima Gorskog kotara mogle spuštati i do -15! U nizinama središnje Hrvatske bit će oko -7, -8, i do -9, na istoku zemlje. Hladno će biti i duž obale, moguće i do -4 na riječkom području, u Splitu i do -2, dok će u zaobalju biti znatno hladnije, moguće i do -9 na području Imotskog i Gračaca.

DHMZ upozorava na nadolazeći val hladnoće, ističući kako hladni val, slično kao i topli, može djelovati na zdravlje.