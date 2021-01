Još uvijek nije bilo svanulo kada je kolona kamiona s 3.500 tona soli počela ulaziti u Madrid. Moćni kamioni pristigli iz primorskog grada Alicantea, pored kojeg se nalazi solana, satima su vozili kako bi pomogli u odmrzavanju španjolske prijestolnice.

Snježna oluja "Filomena" prohujala je protekli vikend Madridom pa nastavila svoj put na sjeveroistok zemlje obrušivši se na pokrajine Aragón i Kataloniju. Iza sebe je ostavila zaleđeni Madrid kakvog se ne sjećaju niti najstariji među 6,6 milijuna stanovnika grada i okolice.

- Nadam se da ću bez problema stići na posao - govori nam 35-godišnja Raquel dok izlazi iz zgrade na ulicu. U ured kompanije za uvoz kave može doći jedino podzemnom željeznicom jer automobili, gradski autobusi i taksiji ne voze. - Išla bih pješke no sve je zaleđeno pa me strah me hodati pola sata - govori Raquel koristeći šiljak na kišobranu kao štap na kojeg se oslanja.

Grad je kolabirao

Hoda prema podzemnoj željeznici u distriktu Salamanca, među zgradama dobrostojećih ljudi, no niti ondje nisu prošle ralice. Parkirani automobili od petka su ukopani u snijegu. U ulici pored ostavljen je plavi gradski autobus. Još uvijek ga nitko ne pokušava otkopati.

Kontejneri za smeće pretrpani su. Vire natiskane plastične boce a kartonske kutije razbacane su okolo jer se kamioni gradske čistoće već četvrti dan ne mogu približiti.

- Ovo je neuobičajena, povijesna situacija. Nikada u tako kratkom vremenu nije ovdje palo toliko snijega pa je grad kolabirao - rekao nam je madridski gradonačelnik José Luis Martínez-Almeida u nedjelju.

- Kolaps se dogodio u trenutku kada je meteorološka služba procjenjivala 20 centimetara snijega a palo ga je barem između 30 i 40 centimetara. Problem nije sam taj snijeg nego razdoblje koje je sada pred nama. Posebno zato što će sada uslijediti niske temperature, a time se pojaviti led, pa moramo učiniti ogroman napor kako bi smo sačuvali zdravlje građana - dodao je gradonačelnik ulici Goya u centru grada.

Mnogi stanovnici tijekom vikenda nisu mogli do radnih mjesta pa su uglavnom bile otvorene samo trgovine s hranom. U ponedjeljak je nad smrznutim gradom zasjalo sunce. Snijeg se pretvara u skliski led. Sve je teže hodati.

- Svi smo nekako stigli - govori Raquel iz ureda sa osmero zaposlenika. U podzemnoj željeznici u zadnje vrijeme nema gužvi zbog koronavirusa no u ponedjeljak je bilo više putnika. Škole i sveučilišta su međutim zatvoreni najmanje do srijede. Gradske vlasti se nadaju tada povratku u normalu.

Ispred bolnice vojska čisti snijeg

Zračna luka u Madridu, na koju u subotu nisu mogli sletjeti rukometaši Hrvatske kako bi igrali sa Španjolskom, u ponedjeljak je otvorila dvije piste. Od oko 400 letova predviđenih za ponedjeljak otkazano ih je 117, izvijestio je operater aerodromom AENA. Nogometaši Real Madrida, među kojima je Luka Modrić, nisu se mogli avionom vratiti iz sjevernog grada Pamplone pa su odande produžili za južni grad Málagu gdje igraju iduću utakmicu. Vlakovi iz Madrida još uvijek ne idu u Barcelonu, drugi po veličini grad u zemlji.

- Najvažnije je da sada potpuno očistimo prilaze bolnicama - kaže vojnik u maskirnom odijelu ispred bolnice "Gregorio Marañon". Ondje je parkirano vojno vozilo a deseci vojnika lopatama uklanjaju snijeg.

- Satima već čistimo - dodaje vojnik.

Snježna oluja pogodila je Madrid u trenutku kada je porastao broj novooboljelih od koronavirusa poslije blagdanskih druženja. Glavni grad Španjolske prošle godine je bio jedan od najpogođenijih tom bolesti u Europi.

Sirene hitne pomoći odjekuju gradom no bolnička kola sada nesmetano jure glavnim prometnicama. Najprometnije ceste u središtu grada očišćene su.

Sol pristigla kamionima iz Alicantesa sada se dijeli u vrećama građanima. Oni ju posipaju ispred ulaza zgrada, kafića i trgovina.

No najteže je beskućnicima, tim obično nevidljivim stanovnicima metropole. Francisco je sjedio na kartonu okružen snijegom pored parka Casa de Campo. - Kada sam mu rekao da tako može umrijeti, upitao me kako se može spasiti - priča Millán, volonter koji obilazi ljude bez krova nad glavom.

Francisco nema mobitel, nema nikakve informacije, niti ikoga kome bi se obratio. - Nazvao sam hitnu pomoć. Odvezli smo ga u jednu stanicu podzemne željeznice prenamijenjenu za pomoć ljudima u nevolji, ondje se ugrijao. Sada je smješten u jednom domu za beskućnike - priča volonter.

Snježni tsunami

Val hladnoće zahvatio je u ponedjeljak Madrid a temperature od oko -10 Celzijevih stupnjeva potrajat će do četvrtka, izvijestila je državna meteorološka služba.

Nitko nije spreman za takve uvjete jer su zime obično suhe i sunčane.

- Pogodio nas je snježni tsunami - ističe gradonačelnik Martínez-Almeida.

Stotine stanovnika dolaze u ponedjeljak na parkiralište vučne službe kako bi pokupili svoje automobile. Belén se u petak popodne vraćala s posla u obližnji gradić Móstoles kada ju je na autocesti zahvatila mećava. - Provela sam osam sati u autu. Bio je zarobljen u snijegu pa sam ga ostavila ondje i nazvala službu. Upravo sam ga preuzela - govori zadovoljno.

Djeca se i dalje najviše vesele nastaloj situaciji. Dok kola hitne pomoći jure ulicom Francisco Silvela četvero djece sa strane radi snjegovića. Na obližnjem trgu, sa snijegom prekrivenih stepenica, jedan mladić se spušta snowboardom. Djevojka ga fotografira dok ponosno podiže dasku u zrak.

- Ovoga ćemo se zauvijek sjećati - kaže.