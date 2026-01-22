Obavijesti

PRVI PUT PROŠLE GODINE

Sunce i vjetar proizveli su više struje od fosilnih goriva u EU

Piše HINA,
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Vjetar i sunce proizveli su 30 posto električne energije u EU-u u 2025., dok su fosilna goriva, uključujući ugljen, plin i naftu, dala 29 posto

Obnovljivi izvori energije prvi su put prošle godine u Europskoj uniji proizveli više električne energije od fosilnih goriva, pokazuju podaci objavljeni u četvrtak, što potvrđuje nastavak prelaska bloka na niskougljičnu energiju unatoč otporu nekih vlada.

Prema podacima energetske organizacije Ember, vjetar i sunce proizveli su 30 posto električne energije u EU-u u 2025., dok su fosilna goriva, uključujući ugljen, plin i naftu, dala 29 posto. Rast kapaciteta solarnih elektrana od 19 posto nadoknadio je smanjenje hidroelektrana zbog suše, dok je proizvodnja plina porasla za osam posto.

Udio nuklearne i obnovljive energije zajedno dosegao je 71 posto ukupne proizvodnje struje u EU-u. Udio ugljena pao je na rekordno nisku razinu od 9,2 posto, pri čemu su Njemačka i Poljska zabilježile najniže razine u povijesti.

Unatoč snažnom rastu čiste električne energije, EU se suočava s problemima u investiranju u elektroenergetske mreže, zbog čega proizvođači vjetra i sunca ponekad moraju zaustaviti proizvodnju kako bi spriječili preopterećenja, što utječe na cijene struje

Stručnjaci iz Embera pozvali su EU na dodatna ulaganja u mreže i baterijske kapacitete kako bi stabilizirala cijene i osigurala učinkovitiju isporuku obnovljive energije.

