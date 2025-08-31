Sunce se ponovo vraća: Kiša još ujutro, ali stiže razvedravanje

Hrvatsku u nedjelju očekuje promjenjivo vrijeme s izraženom promjenom na prijelazu iz ljeta u ranu jesen. Jutro u većini krajeva može biti oblačno, ponegdje još s kišom ili pljuskovima praćenim grmljavinom, osobito na istoku i jugu zemlje. No, kako dan odmiče, sa zapada postupno dolazi do razvedravanja pa će većinom prevladavati sunčano vrijeme.

Pogledajte vrijeme po gradovima

Na sjevernom Jadranu već od jutra prevladava pretežno sunčano, dok se drugdje oblaci povlače i ustupaju mjesto suncu. Ipak, u Gorskoj Hrvatskoj tijekom dana može se pojaviti poneki lokalni pljusak zbog razvoja oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, a na sjevernom Jadranu u prvom dijelu dana povremeno će puhati bura.

Temperature zraka bit će vrlo ugodne za kraj kolovoza. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 22 i 27 °C, dok će u gorju biti nešto svježije, oko 18 °C. U Zagrebu će nakon jutarnje naoblake i moguće kratkotrajne kiše prevladavati sunčano s temperaturom do 26 °C.

Početak novog tjedna u većini krajeva bit će pretežno sunčan. U Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu mjestimice oblačnije, u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili poneki pljusak. Ujutro lokalno može biti i magle. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, na sjevernom Jadranu i jugo navečer u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u ponedjeljak od 10 do 15, a na Jadranu između 15 i 20 °C. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 °C.