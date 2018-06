Superbrands priznanje samo najboljima: 24sata među njima

Superbrands Hrvatska predstavio je u četvrtak sedmo izdanje Superbrends knjige i dodijelio priznanja za 2017./2018. godinu. Priznanje za izvrsnost dobilo je 27 brendova, među kojima i 24sata.

Superbrands organizacija je globalni neovisni autoritet za brending, promovira umijeće brendiranja i odaje priznanje iznimnim brendovima diljem svijeta.

Priznanja najboljima na hrvatskom tržištu je dodijelilo stručno vijeće Superbrands Hrvatska 2017/2018., koje čini uski krug priznatih stručnjaka iz svijeta medija, marketinga, odnosa s javnošću i biznisa. Glavne karakteristike ocjenjivanja brandova temelje se na vrijednostima koje ih diferenciraju od ostalih te ih čine snažnima na otvorenom tržišno-komunikacijskom polju. To su kvaliteta, različitost, pouzdanost i emotivni učinak.

- Bitno je znati da nije snažan onaj brend koji ima odlične financijske rezultate već visoku emocionalnu vrijednost za potrošača. Tada postaje snažan, percipiran je kao pozitivan, uživa dugoročnu lojalnost kod kupaca, odlikuje ga viska kvaliteta i svjesnost o imenu brenda. Superbrands je savršen primjer komuniciranja dodatne vrijednosti određenog brenda - ističe Zoran Sazdovski, direktor Superbrands Adriatic regije.

Nakon niza domaćih i međunarodnih priznanja i nagrada koje je 24sata dobio u 2017. godini, možemo se pohvaliti i prestižnom titulom Superbrands.

- Steći status Superbrandsa među konkurencijom, ne samo da jača poziciju brenda već dokazuje kontinuirano ulaganje u razvoj, daje kupcima i dobavljačima sigurnost kako su odabrali najbolje. Svi vi koji ste gradili razvoj svojih brendova, znate koliko je to težak i mukotrpan posao i koliko je truda potrebno. Upravo taj trud prepoznala je struka i nagradila vas Superbrands statusom - poručila je Manuela Tunjić, voditeljica prodaje iz agencije Dhar media.

Priznanje Superbrands za 2017./2018. godinu dobili su još i ansambl Lado, Antena Zagreb, CineStar, Crodux, Dietpharm, Domprojekt, Edward Bernays Visoka škola, HiPP, Index.hr, Končar, Lider, Narodni radio, Oglasnik, Plodine, Polleo Sport, Poslovno veleučilište Zagreb, Print Studio, Pulski filmski festival, Rovinj, Rowenta, Specijalna bolnica sv. Katarina, Svijet knjige, Večernji list, Zagreb plakat, žena.hr te Yammat FM.

- Superbrands pokazuje potrošaču da svaki pojedini brend vrijedi više ukoliko nosi ovu prestižnu oznaku te da je priznati član prestižnog društva u koje mogu biti pozvani samo izabrani brendovi - ističe Lea Brezar, CEO Dhar Medie i Superbrands Hrvatska i Slovenija.

24sata medijski je brand br. 1 u Hrvatskoj, vodeći na tržištu u svim segmentima – print, web, društvene mreže, mobile i video. Digitalna mreža 24sata broji deset različitih brandova: Express, JoomBoos, miss7, Autostart, Gastro, ZdravaKrava, Klokanica, Goal, BlogBuster i, najveći među njima, 24sata.

- Ovo priznanje je još jedan dokaz da je 24sata lider na tržištu, što su prepoznali naši korisnici i klijenti na svim platformama. I dalje ćemo se svakodnevno truditi i usavršavati naš sadržaj prateći svjetske trendove i inovacije - poručuje Goran Gavranović, glavni urednik 24sata.

Mreža 24sata može se pohvaliti najvećom web publikom od više od 1,5 milijuna čitatelja mjesečno, čime doseže od dva od tri internetska korisnika u Hrvatskoj, te najvećom Facebook publikom među konkurentima – stranica 24sata broji više od 1,2 milijuna fanova (izvor: GemiusRating, Facebook 2017/12).

U posljednje dvije godine 24sata pokreću videorevoluciju na hrvatskom, ali i regionalnom tržištu te osvajaju sve platforme. Svoju “digital first” strategiju nadograđuje iz dana u dan, neprestano se prilagođava uvjetima na tržištu i kreira nove formate te potvrđuje lidersku poziciju u svim područjima, od tiska do digitala. 24sata svoj sadržaj kreira prema interesima čitatelja i korisnika portala, a snažan tim zaposlenika uspijeva zadovoljiti želje brojnih korisnika i klijenata.

- Već godinama 24sata se kroz međunarodna priznanja potvrđuju kao najinovativnija medijska kuća u regiji, čiji se uspjeh, osim na inovacijama, temelji na prepoznavanju onoga što javnost zanima, poštenom i beskompromisnom novinarstvu, kao i povjerenju koje nam upućuje naša publika - ističe Boris Trupčević, član Uprave 24sata i direktor Styrije za Hrvatsku.

Do sada smo dobili ukupno 66 priznanja od uglednih domaćih i svjetskih institucija: International News Media Association, Digiday, World Association of Newspapers and News Publishers, Effie, European Newspaper Award, World Editors Forum, Qudal, Best Buy Award, Reader’s Digest...