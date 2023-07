'Supruga i ja imamo dijabetes, u hitnom slučaju djeci bi bilo teško dati nam injekciju'

Supružnici Andrijana i Davor Skeledžija oboje imaju dijabetes i zato ih je posebno pogodila odluka HZZO-a prema kojoj će morati doplaćivati glukagon u spreju - Baqsimi, koji se koristi za hitna stanja opasna za život, u slučajevima teške hipoglikemije. HZZO je na listi ostavio samo lijek koji se mora davati u injekcijama, što predstavlja problem za mnoge građane ako uzmemo u obzir da u Hrvatskoj više od 37.000 ljudi boluje od dijabetesa tipa 1 i 2, među kojima i mnogo djece, te da svi oni ne mogu živjeti bez inzulina, a lijek u spreju ih je spašavao jer se mogao dati brzinski.

Bračni par Skeledžija je tijekom vikenda, kada još uvijek nije uvedena nadoplata, pokušavao kupiti sprej, no nisu uspjeli zbog pada sustava CEZIH, o čemu smo već pisali, a zbog čega liječnici nisu mogli izdavati recepte.

- Tijekom vikenda pokušavali smo kupiti taj sprej u ljekarni dok još nije počela doplata, no nitko nije mogao do spreja. Razlog tome je što CEZIH, sustav kojim se koriste liječnici u primarnoj te u ljekarnama, nije radio, pa nam u ljekarnama nisu mogli izdati taj lijek. Puno ljudi nije moglo do lijeka - rekao je za 24sata Davor Skeledžija, ujedno poznati aktivist za prava osoba s dijabetesom. Navodi kako su stručna društva koja predvode liječnici podržala prijedlog koji će uputiti HZZO-u.

Tri prijedloga za HZZO

- Imamo tri prijedloga. Prvi je da na Baqsimi imaju pravo osobe koje koriste inzulin dva ili više puta na dan. Drugi je da se doplata primjenjuje na osobe iznad 18 godina u iznosu od 10 eura (a ne 44, kao sad). Iznimka su trudnice ovisne o inzulinu, koje mogu ostvariti pravo na Baqsimi bez doplate, neovisno o godinama.

Treći je da svaki osiguranik koji u roku od godinu dana traži tri ili više recepta za lijek Baqsimi mora u povijesti bolesti od dijabetologa imati evidentirano da je prošao reedukaciju o izbjegavanju hipoglikemija - rekao nam je Skeledžija.

Navodi kako će stručna dijabetološka društva predložiti HZZO-u ove promjene te se, kaže, nada da će ih u HZZO-u i prihvatiti.

- Supruga i ja dobro smo regulirani s dijabetesom, no lijek Baqsimi nam je za svaki slučaj, osiguranje, ako nam se nešto dogodi, da nam ga netko brzinski može dati. Mi imamo troje djece, od 6, 12 i 15 godina, i u slučaju da je netko od nas sam doma s djecom te da padne u komu i da nam dijete mora dati lijek, ono je sposobno dati sprej, ali ne i injekciju, što nam HZZO pokušava uvaliti - rekao je nam je Skeledžija.

'Neki si ne mogu priuštiti doplatu od 44 eura'

Navodi kako su našli i studiju koja je pokazala da čak i medicinsko osoblje na kraju ne isporuči dobru dozu lijeka na iglu.

- A gdje su tek laici poput nas u slučaju panike, kad netko leži pred tobom i trebaš mu spasiti život te, umjesto da možeš dati samo sprej, sad se očekuje da opet dajemo injekcije, oni koji ne mogu priuštiti doplate od 44 eura - kazao nam je Skeledžija.

Irena Šalec majka je 14-godišnjeg Luciana, koji je obolio od dijabetesa s pet godina, no unatoč tome uspješan je sportaš. Kaže kako će plaćanje lijeka u spreju biti užasan udar i teret na budžet mnogih ljudi.

- Taj lijek u spreju ima rok trajanja godinu dana, kad ga jednom iskoristite, morate kupiti novi, nije kao oni drugi sprejevi da se može koristiti za drugu uporabu. Ljudi će ga morati kupovati, evo i sad kad smo išli u Poljsku na natjecanje u malom nogometu, svi kadeti imali su Baqsimi sa sobom. A neke obitelji imaju i po dvoje djece s dijabetesom - zaključila je Irena Šalec.