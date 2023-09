Supruga kardiokirurga Bulata optuženog za mito pokušala opravdati milijunsku imovinu

- Od kad sam počela raditi, štedjela sam. Između 1994. i 2001. godine kao tajnica pri UN-u i poslije prevoditeljica u SFOR-u imala sam plaću od tisuću pa onda dvije i pol tisuće DEM, a kako sam rođena u Australiji, tako sam imala beneficije na poslu, mogla se hraniti u menzi, tako da primanja jedva da sam trošila pa sam u tom periodu uštedjela 170,000 DEM. Otac mi je poginuo '93 te ostavio stan u Sydneyu i ušteđevinu od 60 tisuća australskih dolara. Stan sam prodala 1997. a do tada sam od iznajmljivanja zaradila 30 tisuća dolara. Ušteđevinu sam oročila prvo u Osječkoj banci, koja je ubrzo otišla u stečaj tako da sam jedva dobila novac nazad. Onda sam sve stavila u Podravsku banku, no i ona je propala. To govorim da vidite zašto nisam imala povjerenja u hrvatske banke, zašto smo velik dio ušteđevine držali kući. - dio je iskaza Dajane Miočić, supruge liječnika koji se našao na optuženičkoj klupi po USKOK-ovoj optužnici.

Bilo je toga još, od prodaje obiteljske kuće u Zadru (u kojoj su bila dva stana koja su iznajmljivali) za milijun i 350 tisuća kuna, pa je majka digla kredit te joj dala 70 tisuća dolara kako bi kupili stan u Zadru, kasnije je majka prodala i stan u Sydneyu za 825,000 AUD od čega je kćerki jedinici prebacila na račun nešto više od pola milijuna eura...Pokušala je tako Dajana Miočić nekako opravdati razliku prihoda i imovine supruga, dr. Cristiana Bulata, kardiokirurga optuženog za primanje tri tisuće eura mita u konkretnom slučaju, ali i nezakonito stečenih preko 3,5 milijuna kuna! To je razlika u prihodima i vrijednosti imovine te gotovini koju je USKOK pronašao, što samo govori kako smatraju da je bilo još puno takvih slučajeva. Zanimljivo, od puste imovine, kad su preselili u Split, dobili su na korištenje stan od Splitsko-dalmatinske županije. A Bulat je optužen zbog slučaja Ivice Adžaipa, koji je u teškom stanju hospitaliziran, no kardiokirurg ga je odbijao operirati dok od njegove supruge nije dobio tri tisuće eura mita, smatraju na tužiteljstvu.

Tada je za pacijenta već bilo kasno - preminuo je koji dan nakon operacije, a Cristian Bulat je nakon toga vratio tri tisuće eura Ljubici Adžaip. Ova optužnica nije jedini postupak pokrenut protiv kardiokirurga splitske bolnice u kojoj još radi, makar ne na mjestu pročelnika Zavoda za kardiokirurgiju, što je bio slučaj te 2018. godine. Prilično je 'nezgodna' optužnica splitskog Općinskog državnog odvjetništva koja je nedavno postala pravomoćna, za nesavjesno liječenje. U tom postupku može dobiti od tri do 12 godina zatvora! U ovom slučaju pak vjerojatno puno manje, ako mu se dokaže krivnje najveći problem će biti milijunski iznosi koje će mu oduzeti država.

Nataliji Petković, USKOK-ovoj tužiteljici, za vrijeme svjedočenja se 'dimilo iz glave' pa je to verbalizirala serijom pitanja. Da li je prijavila ugovore o najmu tih stanara, da li je prihod prijavila Poreznoj ,da li ima prijavljenu djelatnost za iznajmljivanje, krenula je Petković rafalom, a dobila je negativne odgovore. Pitala je suprugu optuženog i kada su u Splitu kupili taj stan od 400 tisuća eura (2016. je glasio odgovor) te zašto je onda Cristian Bulat tek u veljači 2020. godine otkazao ugovor o podnajmu stana kojeg su dobili od Županije. Odgovor na to pitanje Dajana Miočić nije znala...