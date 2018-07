Supruga pedofila: Nisam imala pojma, okreće mi se želudac...

Fotograf vjenčanja iz Velike Britanije godinama je prikupljao mučne pedofilske sadržaje.

Ništa ne sluteći, njegova supruga Donna Winchester je mislila da je njezin bračni partner zaokupiran poslom i uređivanjem fotografijama mladenaca. Istina je izašla na vidjelo tjedan dana prije Božića, kada im je na vrata pokucala policija.

Racijom je razotkriveno da je Donnin suprug Phil Davidson pedofil s velikom kolekcijom video snimki seksualnog zlostavljanja djece, među kojima su i mališani stari tek 18 mjeseci.

Davidson je u rujnu prošle godine završio u zatvoru, no pušten je nakon osam mjeseci, a njegova supruga i majka njihovo dvoje djece zgrožena je od same pomisli da je ponovno na slobodi.

- Policija me uvjerila da ništa ne upućuje na to da je zlostavljao i našu djecu, no svejedno mi je mučno od pomisli da im je otac tako opasan čovjek - izjavila je.

'Osjećam krivnju'

- Nema opravdanja za to što je učinio. Od pojmova koje je pretraživao na internetu i dalje mi se okreće želudac. Osjećam krivnju što uopće nisam imala pojma što on radi - dodala je.

- Sve te noći kada je govorio da uređuje fotografije - zlo mi je od toga što je zapravo radio - kaže.

Uhićen je jer je policija povezala njegovu IP adresu sa skidanjem pedofilskih sadržaja. Davidson je priznao krivnju. Osuđen je na 16 mjeseci zatvora, a njegovo će ime sljedećih deset godina biti u registru seksualnih prijestupnika.

Donna i Phil bili su u braku 14 godina. Kaže da se njegova nekad topla osobnost promijenila čim su se zaručili. Phil je postao udaljen i hladan, po cijele noći igrao je videoigre.

No njihov se odnos s vremenom popravio, dobili su djecu pa je Donna procijenila da treba ostati s Philom. Davidson, koji je radio i kao vozač autobusa, počeo se baviti fotografiranjem vjenčanja, pa je često ostao budan do kasno u noć - govorio je da uređuje fotografije.

Pomagalo mu je u borbi s depresijom

Za to vrijeme pretraživao je pojmove poput 'silovanje djece', a njegova filmoteka sastojala se od ukupno 527 snimke seksualnog zlostavljanja. Da stvar bude bizarnija, sam Davidson na sudu je izjavio da mu je gledanje pedofilskog sadržaja 'pomagalo u borbi s depresijom'.

- Kada nam se 2004. rodilo dijete, Phil je cijele dane ležao u krevetu i po cijele noći sjedio za računalom. Činilo mi se da uopće ne uživa u obiteljskom životu. Zbog toga sam se osjećala vrlo nesigurno - prisjeća se.

Još 2011. godine počeli su živjeti odvojeno jer je Donna pronašla niz poruka preko kojih je saznala za niz njegovih ljubavnih afera.

Ipak, zbog dobrobiti djece, odlučili smo se držati zajedno.

- Pokušala sam ponovno upaliti iskru između nas, ali uvijek me odbijao.

Kako 16 mjeseci može biti dovoljno?

- Uzrujam se kad se sjetim kako mi je mozak bio ispran. Znakovi da s našom vezom nešto nije u redu su isprva su bili sitni i suptilni, pa sve značajniji i značajniji, raspadali smo se komadić po komadić dok na kraju nije više bilo ničeg. No tada je već bilo kasno i osjećaš se potpuno iscrpljeno i slabo - ispričala je.

Donna se razvela od supruga pedofila, ima novog partnera i pokušava izgraditi novi život za sebe i svoju djecu. No sve proživljeno ostavilo je danak, a to što je Davidson u tako kratkom roku pušten iz zatvora predstavlja dodatni izvor tjeskobe.

- Po meni, nije bilo dovoljno vremena za rehabilitaciju ili psihološku pomoć - istaknula je.

Neki od Davidsonovih klijenata šokirani su kada spoznajom da je njihovo vjenčanje fotografirao pedofil. Jedva od mladenki čije je vjenčanje fotografirao za Mirror je izjavila: 'Imamo dvogodišnje dijete. Zlo mi je od toga što je taj čovjek radio. Kako 16 mjeseci može biti dovoljno?'